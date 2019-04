Żołnierski dar serca

Płk Szczepan Głuszczak, organizator „Projektu Wojownik” wystawił na aukcję charytatywną Buzdygana, którego otrzymał od czytelników „Polski Zbrojnej”. Nagrodę najwytrwalej licytowali żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i to właśnie oni odebrali ją dziś z rąk oficera. Postanowili jednak, że nie zatrzymają statuetki dla siebie - wkrótce trafi ona na kolejną aukcję.

W 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego trwa 13. edycja „Projektu Wojownik”. Podczas zajęć weterani trenują sztuki walki pod okiem mistrzów. Po raz pierwszy na treningu stawiła się silna reprezentacja żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, a dokładnie z 12 Wielkopolskiej Brygady OT. Jednak podczas dzisiejszych zajęć ich zadaniem było nie tylko sprawdzenie swoich sił na macie – odebrali z rąk organizatora wydarzenia „Buzdygana”, którego wcześniej wylicytowali na aukcji charytatywnej.

Płk Szczepan Głuszczak za stworzenie „Projektu Wojownik” otrzymał od czytelników „Polski Zbrojnej” nagrodę nazywaną wojskowym Oscarem. Jednak postanowił nie zatrzymywać jej dla siebie, ale sprawić, by przyczyniła się do pomocy innym. Dlatego kilka dni po uroczystej gali, na której odebrał wyróżnienie, wystawił ją na aukcję. Wszystko po to, aby zebrać środki, które zasilą konto potrzebujących. – Pamiętam początki Buzdyganów, wówczas byłem świadkiem, jak tę nagrodę otrzymał dowódca jednostki, której byłem rzecznikiem. Nie ukrywam, że przeszło mi wówczas przez myśl, że fajnie byłoby ją mieć – mówi. – Jestem dumny, że mi się to udało, ale nie zależało mi na tym, aby stała po prostu u mnie w domu. Wiedziałem, że o wiele większą satysfakcję będę miał z tego, że ona będzie mogła jeszcze komuś pomóc – dodaje.