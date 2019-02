Wykryć - Rozpoznać - Porazić

W lutym odbyły się dwukrotnie zajęcia obserwatorów ognia Forward Observer pod kryptonimem „Night Watch”.

Szkolenie składało się z dwóch elementarnych etapów, czarnej taktyki w m. Gorzów Wlkp. w oparciu o budynek Urzędy Wojewódzkiego, gdzie doskonalono umiejętności z zakresu walki w mieście. Obserwatorzy po zajęciu dogodnych punktów obserwacyjnych prowadzili rozpoznanie w nakazanych rejonach, wykorzystując sprzęt dalmierczy, konieczny do precyzyjnego wskazywania celów w terenie zurbanizowanym. W takim środowisku nie mam miejsca na minimalny błąd.

Drugi etap nowatorskich zajęć to taktyka zielona, gdzie wysunięci obserwatorzy zajęli wskazany rejon w okolicy m. Sulęcin. Po krótkim wprowadzeniu w sytuację taktyczną podzieleni na dwa plutony rozpoznania artyleryjskiego wykonali marszu w NAI (ang. Near Area Interests - rejon szczególnego zainteresowania) , a następnie trenowali wskazywanie celów oraz kierowanie ogniem. W trakcie zajęć ćwiczyli również „oddalone” tworzenie celi planowych do OPA ( ogniowego przygotowania ataku) oraz SOZ ( stały ogień zaporowy).