Remont lotniska w Łasku na finiszu

Wydłużony do trzech kilometrów pas startowy, nowoczesny system odwadniania oraz ostrzegania przed oblodzeniem – lotnisko w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego zmieniło się diametralnie. Piloci polskich myśliwców z Łasku już wkrótce będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury, otwarcie lotniska planowane jest na jesień tego roku.

Remont lotniska w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa od kwietnia 2017 roku. – Dziś jesteśmy na finiszu prac, spodziewamy się, że na jesieni lotnisko zostanie otwarte – mówi płk pil. Tomasz Jatczak, dowódca łaskiej Bazy. Czekają na to szczególnie piloci oraz obsługa techniczna samolotów F-16, którzy od niemal dwóch lat muszą dojeżdżać do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, gdzie stacjonują łaskie Jastrzębie. Zostały tam przeniesione na czas remontu. – Dla załóg samolotów to były wyczerpujące dwa lata i cieszę się, że z nowym lotniskiem Baza wreszcie wraca do gry – dodaje dowódca.



Dłuższy pas nie tylko dla F-16



Koszt remontu lotniska to niemal 100 mln zł (dokładnie 99 876 400 zł). Inwestycja jest realizowana we współpracy z amerykańskimi siłami powietrznymi. – Amerykanie zbudowali dodatkową część pasa startowego, o długości 500 metrów. W tej chwili rozpoczęli również budowę domku pilota – wyjaśnia mjr Adam Janas, szef infrastruktury lotniska w Łasku. Za pozostałą część modernizacji odpowiadała strona polska.

Co obejmował remont? Przede wszystkim modernizację 2,5-kilometrowego pasa startowego. – Nie zrywaliśmy starej nawierzchni, nie było takiej potrzeby. Położyliśmy na nią nową warstwę z betonu cementowego. Nośność pasa wynosi teraz 65 PCN (Pavement Classification Number), dzięki temu na lotnisku będą mogły lądować nawet duże samoloty transportowe – wyjaśnia mjr Janas. Zmodernizowany pas łączy się z nowym odcinkiem wybudowanym przez Amerykanów. – Ten fragment był realizowany od zera. Teren był wcześniej porośnięty trawą, trzeba go było zagęścić, wykonać podbudowę i wylać nawierzchnię od podstaw. Połączenie tych dwóch części inwestycji było dla nas wyzwaniem, musieliśmy mieć pewność, że wszystko będzie do siebie pasowało: i szerokość, i wysokość drogi startowej – mówi mjr Janas.