Poligonowe resume

Przemieszczenie sił i środków 23 Pułku Artylerii do garnizonu było ostatnim elementem dwutygodniowego zgrupowania poligonowego pododdziałów 23 pa realizowanego w ośrodku szkolenia toruńskiego CSAiU.

Wiele przedsięwzięć, duża dynamika szkolenia i szereg zajęć szkoleniowych umożliwiających wymianę doświadczeń w zakresie użytkowanego sprzętu artyleryjskiego, rozpoznania i teleinformatycznego pozwoliły spojrzeć z szerszej perspektywy na współczesne oblicze pododdziałów artylerii oraz zrozumieć konieczność utrzymywania gotowości do podejmowania nowych wyzwań stawianych przed „bogami wojny”.



Podsumowując dwutygodniowe szkolenie w Ośrodku Szkolenia Poligonowego CSAiU w Toruniu dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski podziękował żołnierzom za uzyskanie wysokich wyników szkoleniowych i wykonanie wszystkich zaplanowanych działań. - W mojej ocenie zakładane cele szkolenia poligonowego zostały osiągnięte. Mieliśmy okazję do realizacji zadań wsparcia ogniowego, ale także po raz kolejny możliwość współdziałania z różnymi rodzajami wojsk i innymi rodzajami sił zbrojnych. Jestem zadowolony z kierunków rozwijającej się współpracy z artylerzystami amerykańskimi, których obecność i współdziałanie podczas naszych ćwiczeń, treningów sztabowych i treningów kierowania ogniem staje się już stałym elementem wspólnego szkolenia. Dziękując Wam za zaangażowanie i dobrą realizację zadań, życzę osiągniecia ostatniego etapu szkolenia jakim jest bezpieczne przemieszczenie do koszar – mówił podsumowując szkolenie poligonowe dowódca pułku płk Grzegorz Potrzuski.



Zbiórka była okazją do wyrażenia uznania żołnierzom, którzy wykazali największe zaangażowanie podczas szkolenia, a zakończyła ją defilada żołnierzy. Ostatnim elementem szkolenia poligonowego było przemieszczenie żołnierzy i sprzętu do macierzystego garnizonu, gdzie pododdziały odtworzą gotowość bojową.



Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński