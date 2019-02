Dowództwo wielonarodowej dywizji w nowej siedzibie

Na początku lutego dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód z Elbląga przeniosło się do nowego kompleksu. Tworzy go wyremontowany stary budynek sztabu 16 Dywizji wraz z dobudowanym skrzydłem. Siedziba została dostosowana do natowskich norm bezpieczeństwa sieci dowodzenia i łączności. Koszt inwestycji to prawie 120 mln zł.

Sztab Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód to ponad 280 żołnierzy z 15 państw. Do tej pory oficerowie ulokowani byli w niewielkich koszarach przy ulicy Łęczyckiej w Elblągu. Od dwóch tygodni dowództwo urzęduje już przy ulicy Podchorążych. Nowa siedziba ma prawie 5 tys. m2 i składa się z dwóch części. Pierwszą tworzy wyremontowany budynek, w którym jeszcze trzy lata temu ulokowany był sztab 16 Dywizji Zmechanizowanej. Druga to dobudowane skrzydło, którego rozkład jest lustrzanym odbiciem starej części budynku. Kompleks został wyposażony w teleinformatyczne sieci dowodzenia i łączności spełniające wyśrubowane natowskie normy w zakresie bezpieczeństwa. Firmą odpowiedzialną za przeprowadzenie prac była firma AMW Sinevia.

Jak podkreślają przedstawiciele Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, który nadzorował budowę, była to jedna z najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym inwestycji realizowanych przez polską armię od czasu budowy w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). – W odróżnieniu od JFTC, które powstawało dzięki środkom Sojuszu, tutaj za budowę płaciliśmy w całości my. Natomiast za instalacje i urządzenia zapłaciło NATO i to Sojusz jest ich właścicielem – wyjaśnia gen. dyw. Dariusz Łukowski, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.