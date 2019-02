PKW Afganistan – międzynarodowe zawody zgrywające strzelców

Baza wojskowa Bagram kolejny raz była świadkiem pojedynku najlepszych strzelców. Rywalizacja sprawdzała nie tylko umiejętność oddawania celnych strzałów z dużej i małej odległości, ale również sprawnego poruszania się na terenie przeciwnika, poprawnego zakładania stazy taktyczniej oraz transportowanie rannego pod ostrzałem przeciwnika.

Organizatorami tej edycji byli żołnierze z Czech. Zgodnie z przyjętymi zasadami, rywalizacje zespołów i pojedynczych strzelców odbyły się w sposób ciągły, co oznacza, że poszczególni zawodnicy uczestniczyli w ciągu następujących po sobie konkurencji takich jak orientacja w terenie oraz poruszanie się niezauważonym na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika.

Założeniem organizatorów przedsięwzięcia było stworzenie realnych warunków misji wojskowej i działań bojowych, podczas których może dojść do wydarzeń, które uniemożliwiają jakikolwiek wypoczynek. Służy to odwzorowaniu sytuacji, kiedy żołnierze muszą zidentyfikować, zlikwidować sprawnie i szybko cele znajdujące się na różnych odległościach i w trudnych do przewidzenia okolicznościach, wymagających np. nagłej zmiany stanowiska strzeleckiego.