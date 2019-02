Więcej Polski w Eurokorpusie

Dlatego, jak poinformowało Centrum Operacyjne MON, polski resort obrony rozważa zmianę decyzji sprzed dwóch lat. O gotowości do wstrzymania planowanego, sukcesywnego zmniejszenia udziału Sił Zbrojnych RP w Eurokorpusie zapewnił w liście do ministrów obrony państw ramowych Eurokorpusu minister Mariusz Błaszczak. Dokument, w którym szef resortu obrony deklaruje także rozważenie zmiany statusu Polski w tej strukturze – z państwa stowarzyszonego na ramowe, trafił do jego odpowiedników we Francji, w Niemczech, Belgii, Hiszpanii i Luksemburgu.

Jaka będzie ostateczna decyzja, jeszcze nie wiadomo. – Ewentualne wstrzymanie sukcesywnego ograniczania udziału SZ RP w Eurokorpusie i przyjęcie przez Polskę roli jednego z państw ramowych tego dowództwa wymaga dalszych konsultacji z zainteresowanymi stronami – poinformowało Centrum Operacyjne MON.

Eurokorpus to wielonarodowe siły szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu, powołane w 1992 roku przez Francję i Niemcy. Faktyczną działalność struktura rozpoczęła w 1993 roku. Do głównych zadań Eurokorpusu należy planowanie i prowadzenie operacji kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymanie pokoju na rzecz organizacji międzynarodowych. Pierwszą operację bojową Eurokorpus realizował w 1998 roku w ramach sojuszniczej misji SFOR w Bośni i Hercegowinie. Następnie w 2000 roku przejął dowództwo nad siłami pokojowymi KFOR w Kosowie, a od sierpnia 2004 do lutego 2005 prowadził misję stabilizacyjną ISAF w Afganistanie. W 2002 roku Eurokorpus został poddany certyfikacji NATO, uzyskując status Sił Wysokiej Gotowości (High Readiness Force) i Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force). W maju 2006 struktura osiągnęła pełną zdolność operacyjną.

Państwami ramowymi EC są Francja, Niemcy, Belgia (od 1993 roku), Hiszpania (1994) i Luksemburg (1996). I to one w głównej mierze decydują o zadaniach, strukturze i przyszłości tej formacji. Państwami stowarzyszonymi – o ograniczonych obowiązkach i prawach – są Grecja, Włochy, Turcja, Rumunia i Polska.