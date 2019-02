PKW Afganistan – szkolenie afgańskich skautów

Polscy żołnierze wykonujący zadania mandatowe w HQ RS (Headquarters Resolute Support) brali udział w szkoleniu afgańskich skautów. Przedmiotem szkolenia było przetrwanie w terenie w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Polscy oficerowie: ppłk Maciej Glazna, ppłk Paweł Boruszewski oraz por. Radosław Trzcionkowski byli odpowiedzialni za zagadnienia związane z umiejętnością nawiązania kontaktu z SAR (Search and Rescue Team). Szkolenie obejmowało między innymi: sygnały powiadamiania z wykorzystaniem różnego rodzaju przyrządów. Por. Radosław Trzcionkowski objaśnił w jaki sposób zaginiona grupa może wykorzystać dostępne środki takie jak lusterko, by móc naprowadzić śmigłowiec SAR na zaginioną grupę. Ponadto ppłk Paweł Boruszewski przedstawił młodym skautom w jaki sposób można wykorzystać teren oraz znajdujące się tam przedmioty, by wykonać różnego rodzaju znaki, które będą widoczne z powietrza.

Skauci instruowani byli również jak dobierać odzież do warunków atmosferycznych oraz w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy. Słuchacze dowiedzieli się, do czego służą podstawowe narzędzia, które powinny wchodzić w skład podstawowego wyposażenia. Pozostałe zagadnienia prowadzone były przez żołnierzy z wojsk koalicyjnych w Afganistanie.

Polscy oficerowie za profesjonalne podejście, pełne zaangażowanie w prowadzeniu zajęć otrzymali słowa uznania od przełożonego oraz szczere wyrazy wdzięczności od młodzieży afgańskiej.