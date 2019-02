Filmowa retrospekcja wielkopolskiej Brygady OT

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę blisko 18 tysięcy żołnierzy, z czego 15 tys. to żołnierze OT. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej ma już w swoich szeregach ok. 800 Terytorialsów, którzy zasilają bataliony w Lesznie i w Śremie. Łącznie z kadrą zawodową Brygada liczy już blisko 1000 żołnierzy.

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej zapisała nową kartę w kronice wielkopolskiej historii. Przysięga złożona przez żołnierzy Brygady w 100. rocznicę przysięgi Wojsk Wielkopolskich do dziś wspominana jest z sentymentem. Jak było? Zapraszamy do filmowej retrospekcji…

„Przed nami nie mniej wymagający rok 2019. Kolejne wcielenia, szkolenia poligonowe oraz wyzwania formowania nowych batalionów, a także utrzymanie dobrego tępa przyrostu formacji – to tylko niektóre z wyznaczonych standardów. Jako azymut wyznaczamy utrzymanie wysokiej kondycji szkoleniowej, którą osobiście określam jako priorytetowy czynnik potwierdzenia zdolności i wiarygodności jednostki w systemie potencjału obronnego kraju i regionu” – zapowiedział płk Miernik.

Obecnie trwa rekrutacja kolejnych ochotników do wielkopolskiej brygady. Zważywszy, iż procedury kwalifikacyjne trwają około miesiąca, połowa lutego to dobry moment na podjęcie decyzji o wstąpieniu do służby dla tych, którzy jeszcze tej wiosny chcieliby stanąć do przysięgi wojskowej. Najbliższe wcielenie 29 marca.