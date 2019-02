Więcej studentów-informatyków na uczelniach wojskowych

Zgodnie z zapowiedzią ministra Mariusza Błaszczaka, resort obrony narodowej przyjmie więcej studentów na uczelnie wojskowe, na kierunki związane z informatyką. Zwiększone limity są jednym z elementów programu cyber.mil.pl, który ma zwiększyć potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni. W latach 2015–2016 limit miejsc na kierunki związane z informatyką wynosił 156 osób, w roku akademickim 2019/2020 miejsc będzie dla 469 osób.

W przyszłym roku akademickim studia na uczelniach wojskowych będzie mogło rozpocząć 1482 absolwentów szkół średnich, którzy myślą o służbie zawodowej. 889 podchorążych rozpocznie naukę na I roku w Wojskowej Akademii Technicznej, 365 podchorążych w Akademii Wojsk Lądowych, 120 miejsc przygotuje Akademia Marynarki Wojennej, a Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 108.

Najwięcej, bo aż 889 kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna. Zainteresowani studiami na WAT mają do wyboru jedenaście kierunków. Na elektronice i telekomunikacji dostępne są 222 miejsca. To wzrost o 59 miejsc w porównaniu z obecnym rokiem akademickim. Na kryptografię i cyberbezpieczeństwo zostanie przyjętych 107 osób. Limit ten został podniesiony prawie dwukrotnie już w roku akademickim 2018/2019 z 55 miejsc do 107.