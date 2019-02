Ratownicy medyczni szkolą uczniów

7 lutego ratownicy medyczni 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego gościli w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Ojca Pio w Zamościu. Nasi pracownicy przeszkolili uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Każdy uczeń mógł przetestować sztuczne oddychanie i masaż serca na specjalnie przygotowanych fantomach.

Bardzo często nauka sprowadza się do przedstawienia suchych formułek dotyczących postępowania w razie wypadku.

Nic jednak nie zastąpi pracy z fantomem i zajęć z ratownikiem medycznym, który na co dzień pracuje w systemie Ratownictwa Medycznego. Wiadomo, że najlepiej uczyć się praktycznie, a w przypadku najmłodszych najlepszą formą jest nauka poprzez zabawę. Dlatego bardzo chętnie przyjęliśmy zaproszenie do przeszkolenia uczniów zamojskiej szkoły.

Tekst: Katarzyna Figura