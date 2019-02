Zostań jednym z nas

Od 4 lutego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach działa kwalifikacja wojskowa dla powiatu słubickiego. Dla nas to kolejna szans, aby zachęcić młodych ludzi do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2019 rozpoczęła się 4 lutego i potrwa do 26 kwietnia, swym zasięgiem objęła ponad 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Kwalifikacja wojskowa to cykl badań mających ocenić zdolność do pełnienia służby wojskowej, określa się podczas niej zarówno warunki fizyczne, jak i psychiczne młodych osób. Pomimo, iż służba wojskowa w Polsce nie jest obowiązkowa, to na kwalifikacje musi się stawić każdy wezwany.

W każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej. Każda osoba, która stawia się do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.