PKW Afganistan – żołnierze 3 plutonu ochrony z TB Gamberi

Zostali skierowani do TB Gamberi (Tactical Base), by ochraniać, bronić i strzec doradców wojskowych. To bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego wybrano najlepszych. Mają świadomość, czego się od nich oczekuje, bo stanowią filar bezpieczeństwa.

Każda sytuacja w Afganistanie, bez względu na stopień trudności zawiera zadanie, które czeka na zrealizowanie przez polskiego żołnierza. Ci żołnierze wielokrotnie stają w obliczu sytuacji trudnej, w której dowódca plutonu por. Tomasz Nazaruk musi podjąć ważną decyzję, by móc wykonać rozkaz. Por. Nazaruk jest dumny ze swoich podwładnych, jest świadomy, że służba wojskowa niesie z sobą wiele trudów, które wpływają na charakter oraz zachowanie żołnierza, lecz również jest przekonany ze specyfika służby w Afganistanie wzmacnia i uodparnia, a profesjonalne przygotowanie wpływa na zdolności bojowe całej grupy. Nie ma lepszego czynnika budującego poczucie bezpieczeństwa, jak bycie członkiem zgranego, dobrze przygotowanego plutonu.

Tekst: kpt. mar. Daniel Mazur