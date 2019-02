F-35. Rysy na konstrukcji?

Opublikowany przez Pentagon w końcu stycznia raport dotyczący m.in. programu myśliwca F-35 Lightning II nie jest dla tej konstrukcji zbyt łaskawy. Dodatkowego smaku sprawie nadaje fakt, że pełniący obowiązki sekretarza obrony Patrick Shanahan przez ponad trzy dekady był związany z Boeingiem, głównym rywalem produkującego F-35 Lockheeda Martina, co wśród niektórych komentatorów wzbudziło podejrzenia co do ewentualnego konfliktu interesów. Czy aby jednak na pewno uwagi dokumentu uzasadniają tak proste wyjaśnienie? A może jednak płatowiec nie jest jeszcze aż tak dojrzały, jak chcieliby jego twórcy?

F-35 to jedyny produkowany dziś zachodni myśliwiec V generacji. Został on zakontraktowany m.in. przez szereg europejskich państw NATO i walczy o zamówienia w kolejnych. Lockheed Martin promuje go na wszystkich możliwych rynkach, a w ubiegłym roku izraelski F-35, jako pierwszy samolot tego typu, wziął udział w działaniach bojowych. Do końca września 2018 r. zostały wyprodukowane łącznie 323 egzemplarze seryjne (dla USA i na eksport) oraz 13 egzemplarzy przedseryjnych, przeznaczonych do testów.

Do końca czerwca 2018 r. amerykańskie maszyny spędziły w powietrzu 126 136 godzin, co stanowi osiemdziesiąt trzy procent wartości zakładanej w roku 2017 (miało to być 152 445 godzin). Dostępność samolotów utrzymywała się na poziomie sześćdziesięciu procent, była więc znacznie niższa niż oczekiwane przez wojsko osiemdziesiąt procent. Co warte podkreślenia, wskaźnik ten nie uległ poprawie w ciągu trzech lat, a jego poziom nie gwarantuje prawidłowego przebiegu procesu szkolenia pilotów. Program testów dotyczących wytrzymałości struktur samolotu dowiódł konieczności wdrożenia modyfikacji w tym zakresie, przy czym najgorsze wyniki odnotował wariant skróconego startu i lądowania. Żywotność F-35B nie tylko nie sięga wymaganych 8 tys. godzin, ale może wynosić zaledwie 2,1 tys. godzin. Oznaczałoby to, iż pierwsze wyprodukowane maszyny tej wersji będzie trzeba wycofać już w 2026 r. Dane dotyczące wersji pokładowej F-35C nie są jeszcze w pełni znane.

Wszystkie trzy wersje samolotu uzbrojone są w 25-milimetrowe działko, w wersji podstawowej (czyli F-35A) jest ono montowane wewnątrz konstrukcji, w wersjach „B” i „C” na uchwytach zewnętrznych. Jak się okazuje, celność działka pierwszej z ww. wersji nie spełnia wymogów użytkownika, próby udoskonalenia oprogramowania nie rozwiązały dotychczas problemu. Dwukrotnie próby użycia działka przeciwko celom powietrznym skutkowały pojawieniem się alertu niebezpieczeństwa związanego z tym elementem uzbrojenia. Problemy dotyczą wyłącznie wersji „A”.