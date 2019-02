Najlepsi z najlepszych

Kpt. Tomasz Dembiński, gen. dyw. Krzysztof Motacki, ppłk Jarosław Neffe, kpt. Anita Podlasin, sierż. Krzysztof Śliwiński i mjr Aleksander Tarnawski – oto osoby, które w tym roku Kapituła postanowiła wyróżnić Buzdyganem, nagrodą przyznawaną przez miesięcznik „Polska Zbrojna”. Natomiast internauci przyznali wyróżnienie płk. Szczepanowi Głuszczakowi.

– Otrzymanie Buzdygana przynosi ogromną satysfakcję, tym bardziej że to nagroda, która cieszy się prestiżem w wojsku. Ale to także wyzwanie, bo zmusza do tego, aby robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej – mówi gen. broni. w st. spocz. Andrzej Fałkowski. – Nagroda jest prestiżowa, ale wyznacza ona poziom, poniżej którego nie można zejść. Motywuje do tego, aby kolejne zadania były wykonywane coraz lepiej – dodaje ppłk Jarosław Wyszecki.

Tak o Buzdyganach mówią oficerowie, którzy otrzymali nagrodę rok temu. Dziś wspólnie z pozostałymi laureatami Buzdyganów 2017 – prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, wiceprezesem IPN i dyrektorem Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN; księdzem por. Markiem Rycio, kapelanem Garnizonu Lidzbark Warmiński; „Sikorem”, żołnierzem Jednostki Wojskowej Komandosów; kmdr. ppor. Michałem Dziuganem, dowódcą ORP „Kormoran”, i dr. Tomaszem Sanakiem, ratownikiem medycznym – zadecydowali, kto w tym roku otrzyma wyróżnienie nazywane „wojskowym Oscarem”. Wspólnie z laureatami obradowali przedstawiciele redakcji – Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna miesięcznika „Polska Zbrojna”; Aneta Wiśniewska, sekretarz redakcji pisma, oraz Wojciech Kiss-Orski z Wydziału Marketingu i Promocji. Obradom Kapituły przewodził natomiast Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego.