Koleją na poligon

Żeby pokonać setki kilometrów żołnierze oraz ich sprzęt niejednokrotnie korzystają z transportu kolejowego. Tym razem to żołnierze z dywizjonu przeciwlotniczego szkolili się z załadunku, aby w przyszłości szybko i bezpiecznie przemieścić się do miejsca, gdzie odbędą szkolenie poligonowe.

6 lutego 2019 roku, razem z przeciwlotnikami, szkolili się także żołnierze z kompanii saperów. Wspólne zajęcia miały na celu nauczenie żołnierzy zasad obowiązujących podczas załadunku oraz przemieszczania się koleją. Na wagony kolejowe wjeżdżały pojazdy z dywizjonu przeciwlotniczego, jak również z kompanii saperów.

Instruktorzy, w tym także z Wojskowej Komendy Transportu, ze szczegółami omówili warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas przygotowania do przemieszczenia. Istotne jest odpowiednie przygotowanie platform kolejowych – opuszczenie burt, odśnieżenie ich, jak również sprawdzenie stanu technicznego. Dopiero, gdy te czynności zostaną wykonane, pojazdy mogą zostać wprowadzane na podstawione wagony. Tutaj oczywiście też obowiązują określone procedury, z którymi każdy żołnierz uczestniczący w szkoleniu, został zapoznany. Najważniejsze jest bezpieczeństwo żołnierzy, zarówno tych, którzy kierują pojazdami wjeżdżającymi na platformy kolejowe, jak również tych, którzy są oczami kierowców i wprowadzają kilkunasto, a nawet kilkudziesięciotonowe pojazdy. Wzajemne zgranie oraz zaufanie to w tym przypadku podstawa. Liczą się także umiejętności nabyte podczas służby oraz skupienie, które pozwala na precyzyjne wykonywanie wszystkich czynności. - Jeśli chodzi o załadunek na platformy kolejowe, to niezwykle ważne jest wykluczanie rutyny. Część żołnierzy tego typu przedsięwzięcie realizowała już wielokrotnie, jednak nie oznacza to, że nie powinni się skupiać nad tym, co robią. Każdy musi doskonalić swoje umiejętności, myśleć o tym co robi, żeby unikać błędów, które mogłyby przynieść niepożądane skutki – powiedział dowódca baterii przeciwlotniczej, kapitan Paweł Pławiak.