Macedonia Północna w drodze do NATO

To historyczny dzień dla Macedonii Północnej i ogromna satysfakcja dla nas wszystkich – ocenił Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Dziś w Kwaterze Głównej Sojuszu minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej podpisał protokół akcesyjny. Dokument muszą jeszcze ratyfikować parlamenty 29 państw. Według nieoficjalnych informacji rozszerzenie NATO ma nastąpić wiosną 2020 roku.

Protokół przyjęcia do Paktu Północnoatlantyckiego podpisał macedoński minister spraw zagranicznych Nikola Dimitrov. Uroczystość odbyła się w Kwaterze Głównej Sojuszu w obecności ambasadorów z 29 państw członkowskich.

Dzisiejsze wydarzenie kończy wieloletnie, bo trwające od 1999 roku, zabiegi o przyjęcie Macedonii Północnej do grona państw Sojuszu. Udział Macedończyków w strukturach Paktu blokowała Grecja. Ateny nie zgadzały się na to, by sąsiednie państwo nazwało się Macedonią (republika ogłosiła niepodległość po rozpadzie Jugosławii i nazwą Macedonia posługiwała się od 1991 roku). Grecy przekonywali, że to nazwa historyczna, którą określa się część terytorium ich kraju. Obawiali się, że Macedończycy zaczną wysuwać roszczenia wobec greckiej prowincji o tej samej nazwie. Spór na linii Ateny-Skopje blokował Macedonii wejście do NATO od 2008 roku. Wówczas Grecja zastosowała bowiem prawo weta wobec przyjęcia nowych członków do Paktu.