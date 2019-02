Podoficer i Szeregowy Roku CPdMZ

Dostrzeżenie czyjegoś zaangażowania i oddania się służbie jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania w siłach zbrojnych. Serdecznie gratuluję wyróżnionym – zapracowaliście sobie na uznanie w oczach kolegów i przełożonych. Dziękuję za Wasze poświęcenie i zaangażowanie. Jesteście wzorem do naśladowania – podkreślił komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

Wybory podoficera i szeregowego roku są bardzo ważną częścią funkcjonowania każdej jednostki. Każdy żołnierz może zgłosić wybranego kandydata dodając właściwe uzasadnienie. Powołane specjalne komisje jednogłośnie orzekają, który z kandydatów w danym roku najbardziej zasłużył sobie na to wyróżnienie.

- Najtrudniej zdobyć uznanie tych, z którymi pracujemy na co dzień. Dlatego tym bardziej się cieszę, że zostałem podoficerem roku. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, a zarazem motywacja do dalszej, wytężonej pracy – powiedział mł. chor. Daniel Zdonek. Podoficerem 2018 roku w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych został mł. chor. Daniel Zdonek, a Szeregowym Roku st. szer. Krzysztof Michałkiewicz. Komendant Centrum płk Paweł Chabielski wręczył wyróżnionym żołnierzom pamiątkowe ryngrafy oraz podziękował za ich dotychczasową pracę i zaangażowanie, życząc wielu sukcesów w przyszłości. - Jest mi niezmiernie miło, że zostałem uhonorowany tytułem Szeregowego Roku 2018 w CPdMZ. Tytuł ten jest dla mnie wielkim zaszczytem, który obliguje mnie do dalszej, sumiennej, pełniej oddania służby dla naszego Centrum i całej Ojczyzny – powiedział st. szer. Krzysztof Michałkiewicz.