Dragoni strzelają

Od wczesnych godzin rannych w Parku Sprzętu Technicznego, żołnierze 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów przygotowywali się do zajęć ze szkolenia ogniowego. 31 stycznia 2019 roku załogi Bojowych Wozów Piechoty sprawdzane były z umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów ukazujących się.

Nie tak dawno, dla części Dragonów ze Świętoszowa, zakończyły się kursy, podczas których kierowcy i działonowi uczyli się podstaw wojskowego rzemiosła. Bez nich nie mogliby wykonywać zadań na zajmowanych stanowiskach. Kilkumiesięczne specjalistyczne szkolenie zakończyły egzaminy teoretyczne i praktyczne, pozwalające zweryfikować to, czego Dragoni się nauczyli. Teraz żołnierzy czekają kolejne wyzwania oraz zadania do wykonania. Każdego dnia szkolą się intensywnie, a szkolenie ogniowe jest jednym z przedsięwzięć, które potwierdza, że to, czego żołnierze uczyli się na kursach jest im niezbędne zarówno w codziennej służbie, jak i podczas ćwiczeń, szkoleń czy treningów.

W czwartek 31 stycznia 2019 roku, na świętoszowskim poligonie, każdy mógł usłyszeć huk wystrzałów armat. To żołnierze z 1 kompanii zmechanizowanej wykonywali zadania na strzelnicy. Umiejętności kierowania pojazdem, sprawne dowodzenie oraz wyszkolone oko i wiedza dotycząca prowadzenia ognia – to składowe, które gwarantują osiągnięcie sukcesu. Podczas zajęć ze szkolenia ogniowego każdy z członków załogi ma do wykonania konkretne zadania. Każdy osobno korzysta z wiedzy i umiejętności, które nabył wcześniej, jednak dopiero współdziałanie kierowcy, dowódcy oraz działonowego, przyczynia się do wykonania zadania. Dragoni prowadzili ogień zarówno z karabinów maszynowych, jak i z armat. Cele opadały na krótko po pojawieniu się, co potwierdza, że żołnierze kompanii zmechanizowanych są dobrze wyszkoleni.