Chłodne sąsiedztwo

Japonia i Republika Korei są najważniejszymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej. W obu państwach stacjonują kilkudziesięciotysięczne kontyngenty wojsk amerykańskich. Jednak nie da się powiedzieć, by Japończycy i Koreańczycy postrzegali się wzajemnie jako sojusznicy. Jedną z przeszkód są historyczne zaszłości między tymi narodami. Na Półwyspie Koreańskim wciąż jest żywa pamięć o brutalnych rządach i wyzysku w latach 1910–1945, gdy Korea była japońską kolonią.

Japończycy zupełnie nie poczuwają się do jakiejkolwiek winy. Przykładem jest sprawa odszkodowań dla południowokoreańskich robotników przymusowych. Według wyroków Sądu Najwyższego w Seulu powinny je wypłacić firmy japońskie, w których pracowali. Jeszcze bardziej drażliwą sprawą jest zadośćuczynienie dla Koreanek, które zmuszane były do pracy w japońskich, wojskowych domach publicznych. Natomiast według Tokio wszelkie roszczenia są bezpodstawne, gdyż kwestie te zostały ostatecznie zakończone w traktacie z 1965 roku o normalizacji stosunków pomiędzy Japonią a Koreą Południową.

Stosunki japońsko-południowokoreańskie psują nie tylko historyczne animozje. Bieżącym problemem jest spór o grupę wysp na Morzu Japońskim, nazywanych w Korei Dokdo, a w Japonii Takeshima. Stąd też niczym zaskakującym są incydenty morskie. Ostatni zdarzył się 23 stycznia tego roku, gdy – według Koreańczyków – japoński samolot przeleciał bardzo blisko ich niszczyciela. Wcześniej, 20 grudnia 2018 roku, Japończycy oskarżyli Koreańczyków, że ich niszczyciel opromieniował radarem kierowania ogniem ich samolot patrolowy.

Owe nienajlepsze stosunki powodują, że władze południowokoreańskie z niepokojem patrzą na plany rozbudowy japońskich sił zbrojnych. W grudniu 2018 roku Japonia zapowiedziała wydanie na obronę do marca 2024 roku równowartość 242 mld dolarów. Za te pieniądze np. dwa niszczyciele śmigłowcowe typu Izumo zostaną przystosowane do tego, by z ich pokładów mogły operować samoloty pionowego startu i lądowania. Tym samym w japońskiej flocie pojawią się de facto lotniskowce, pierwsze od zakończenia II wojny światowej. Japończycy zamierzają kupić dla nich 42 F-35B. Do tego chcą dokupić jeszcze 63 F-35A. Uwzględniając już zamówione maszyny, Japonia będzie mieć 147 „trzydziestek piątek”.