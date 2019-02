Następca HMMWV zaczyna służbę

Rozpoczęła się pokoleniowa zmiana we flocie pojazdów US Army. Sprawdzone na wojnach przez ostatnie cztery dekady samochody terenowe HMMWV – potocznie nazywane Humvee – zostaną zastąpione przez nowy wóz – JTLV (Joint Light Tactical Vehicle). Opracował go amerykański koncern motoryzacyjny Oshkosh. JTLV waży w podstawowej wersji prawie 6500 kilogramów, ma długość 6,2 metra, szerokość 2,5 metra i wysokość 2,6 metra. Pojazd napędza silnik Gale Banks Engineering 866T o pojemności 6,6 litra, który generuje moc 300 koni mechanicznych. Dzięki niemu JTLV może rozpędzić się do 110 kilometrów na godzinę (po drogach asfaltowych). Prędkość uzależniona jest od rodzaju podłoża, ale jak zapewniają konstruktorzy, regulowane zawieszenie TAK-4i sprawia, że 70–80 kilometrów na godzinę nie jest niczym niezwykłym.

Choć waży prawie 6,5 tony i ma ponad 6 metrów długości, lepiej radzi sobie w terenie, zapewnia żołnierzom nie tylko wysoki poziom ochrony balistycznej, lecz także komfort podróżowania. JTLV to nowoczesna konstrukcja, która zastąpi popularne w amerykańskiej armii HMMWV. Pierwszych sześć wozów JTLV dotarło już do 3 Dywizji Piechoty.

Program skonstruowania JTLV ruszył w 2006 roku. – Biuro programowe skupiło się na opracowaniu pojazdu o znacznie większych możliwościach taktycznych, który lepiej radzi sobie w terenie i jest w większym stopniu niezawodny. Zapewnia żołnierzom nie tylko wysoki poziom ochrony balistycznej, ale również wyższy komfort podróżowania – wyjaśnia płk Shane Fullmer, kierownik projektu Joint Light Tactical Vehicles.

Propozycję zbudowania nowego pojazdu zgłosiło kilkanaście czołowych amerykańskich firm zbrojeniowo-motoryzacyjnych. Ostatecznie w 2012 roku (w tym czasie zmieniały się wymagania, pojawił się m.in. wymóg odporności na miny) Pentagon wybrał trzy z nich: Lockheeda Martina, Oshkosha i AM General, którym zlecił stworzenie prototypów.

Ostatecznie za najlepszy US Army oraz US Marine Corps uznały – a decydowały możliwości techniczne, cena, terminarz dostaw, okres gwarancji – opracowany przez Oshkosha L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle – to nazwa handlowa wozu).

Koncern zgodził się, za 6,7 mld dolarów, dostarczyć 16 tys. tych pojazdów do końca 2024 roku. Umowa obejmuje cztery typy: wielozadaniowy M1280 General Purpose, wóz wsparcia ogniowego M1281 Close Combat Weapon Carrier, nośnik uzbrojenia M1278 Heavy Guns Carrier oraz wóz wsparcia M1279 Utility. Pojazdy mają być – w zależności od oczekiwań odbiorcy – dostarczone w wersji dwudrzwiowej: Combat Support Vehicle (CSV) lub czterodrzwiowej: Combat Tactical Vehicle (CTV).

Wprowadzanie JTLV do służby już się rozpoczęło. W połowie stycznia do 1 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT, Armored Brigade Combat Team) z 3 Dywizji Piechoty US Army dotarło pierwszych sześć wozów.

Zanim jednak JTLV rozpoczął służbę w US Army i US Marine Corps (a chce go również US Air Force), kupiły go inne armie. W 2017 roku prawie 2800 tych pojazdów zamówiła armia brytyjska (zapłaci za nie 1 mld dolarów), a w 2018 roku 200 sztuk zamówiła Litwa, a 38 Słoweńcy.