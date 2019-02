Przekazanie dowodzenia w 12 Brygadzie Zmechanizowanej

Zdający obowiązki dowódcy generał Piotr Trytek podziękował wszystkim żołnierzom Błękitnej Brygady oraz pracownikom resortu obrony narodowej za dotychczasową współpracę akcentując: „Dziś przekazałem swojemu następcy symbol najwyższych wartości, znak naszej przynależności, coś co jest dla mnie jako dowódcy najcenniejsze – sztandar 12 Brygady Zmechanizowanej. Życzę Wam tego, by każdy kolejny dzień Waszej służby inspirował Was do dalszego działania, by wszystko co robicie kończyło się sukcesem, by nie opuszczało Was żołnierskie szczęście i byście byli dumni z tego, że jesteście żołnierzami 12 Brygady Zmechanizowanej. Jestem z Was dumny… jestem dumny, że mogłem być jednym z Was!”.

Następnie głos zabrał nowy dowódca. „Jestem przekonany, że moje zaangażowanie i doświadczenie zdobyte przez lata służby w jednostkach i instytucjach wojskowych połączone z waszymi kompetencjami, ciężką pracą i kreatywnością zaowocuje dalszym rozwojem i sukcesami Naszej Brygady. Mam nadzieję, że wspólna, odpowiedzialna i wymagająca poświęcenia służba w 12 Brygadzie Zmechanizowanej przyniesie nam nie tylko realizację zadań na najwyższym poziomie, ale także codzienne zadowolenie i satysfakcję” – podkreślił pułkownik Sławomir Dudczak.

Ostatnimi etapami tej doniosłej uroczystości były: pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich oraz defilada pododdziałów i sprzętu wojskowego.



Generał brygady Piotr Trytek urodził się 16 października 1971 roku w Stargardzie Szczecińskim. W 1990 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 1994 r. objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu. Od 1995 r. pełnił obowiązki dowódcy kompanii w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu. W lutym 2000 r. został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu w 2002 r. objął obowiązki oficera w sztabie 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. W 2003 r. wrócił do 2 Brygady na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu.

W 2006 r. pełnił służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef sekcji operacyjnej. Po powrocie z misji w 2007 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 2 Brygady, które piastował do grudnia 2012 r. Na przełomie lat 2008/2009 pełnił służbę w ramach IV Zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu jako Zastępca Dowódcy Kontyngentu.

W 2013 r. po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo - sztabowych w AON-ie został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady. W październiku 2014 r. objął stanowisko szefa Oddziału Planowania Użycia Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej pułkownik Piotr Trytek z dniem 01 stycznia 2017 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.2018 r. otrzymał akt mianowania na stopień generała brygady. Dnia 04 lutego 2019 r. generał Trytek obejmie stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Pułkownik Sławomir Dudczak urodził się 04 kwietnia 1963 roku w Osięcinach. W latach 1984 – 1988 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu rozpoznawczego w 16 batalionie rozpoznawczym w Szczecinie, w którym pełnił również obowiązki zastępcy dowódcy kompanii oraz dowódcy kompanii rozpoznawczej. W latach 1993 – 1996 był słuchaczem kursów na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1996 – 1997 był kierownikiem sekcji rozpoznawczej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, z której został przeniesiony w 1997 r. do Dowództwa 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowiska starszego oficera i szefa sekcji. W międzyczasie był uczestnikiem kursów językowych, w kraju i w Kanadzie.

W latach 2001 - 2006 dowodził 12 batalionem rozpoznawczym w Szczecinie z półroczną przerwą na udział w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku (lipiec 2003 – styczeń 2004 r.) na stanowisku szefa sekcji.

W styczniu 2006 r. wrócił w szeregi Dowództwa 12 Dywizji na stanowisko szefa wydziału rozpoznania i walki elektronicznej z przerwami na udział w VI zmianie PKW IRAK (styczeń – lipiec 2006 r.) oraz X zmianie PKW IRAK (styczeń – październik 2008 r.). Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 10 września 2008 r. został mianowany na stopień pułkownika.

W listopadzie 2011 r. objął stanowisko dowódcy 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie. Po ponad 2 latach dowodzenia 2 pułkiem został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w Dowództwie 12 Dywizji. Od września 2013 r. przebywał w rezerwie kadrowej w AON-ie i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W sierpniu 2014 r. objął stanowisko szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

Z dniem 4 lutego 2019 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie.

Tekst: por. Błażej Łukaszewski