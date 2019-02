Weterani sprawdzą formę Tomasza Sarary

Po efektownym nokaucie w ostatniej swojej walce podczas DSF Kickboxing Challenge 18 i zdobyciu tytułu mistrza tej federacji Tomasz Sarara przygotowuje się do pierwszej obrony pasa, która odbędzie się 23 lutego w Krakowie. Kilka dni przed planowaną walką przyjedzie do Wojska Polskiego by spotkać się z weteranami misji poza granicami kraju, rodzinami żołnierzy poległych oraz instruktorami sportów walki z jednostek wojskowych, którzy wezmą udział w „Projekcie Wojownik” 11.

Tomasz Sarara to mistrz świata w kickboxingu federacji WKN w wadze super ciężkiej, wielokrotny mistrz Polski, mistrz organizacji FEN oraz aktualny mistrz DSF. Duże sukcesy odnosił także w boksie. Jego wieloletnim trenerem była legenda światowego kickboxingu i muay thai, mistrz świata i czterokrotny zwycięzca prestiżowego turnieju K-1 World Grand Prix Ernesto Hoost. Sarara stoczył podczas swojej kariery 48 walk, z których wygrał 41 pojedynków.

Celem „Projektu Wojownik” jest przede wszystkim integracja środowiska żołnierzy weteranów – uczestników misji poza granicami kraju, a także zainteresowanie sportami walki jako dyscypliną utylitarną szczególnie dla wojskowych. „Projekt Wojownik” polega na organizowaniu raz w miesiącu zajęć edukacyjno-sportowych dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, weteranów poszkodowanych, instruktorów wychowania fizycznego jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Zajęcia będą polegały na seminariach (treningach) z mieszanych sztuk walki tzw. MMA (Mixed Martial Arts), które będą prowadzić czołowi polscy zawodnicy walczący w najlepszej na świecie federacji UFC (Ultimate Fighting Championship), czołowej europejskiej federacji KSW (Konfrontacja Stylów Walki) oraz mistrzowie innych federacji. Szkoleni dowiedzą się także o sporcie jako metodzie radzenia sobie ze stresem oraz prawidłowym żywieniu w sporcie.

Weteranom, po powrocie do kraju czasami trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mają na to wpływ, nie tylko dramatyczne przeżycia i wspomnienia, ale przede wszystkim potrzeba dopasowania się do warunków panujących w Polsce. Na misji żołnierze poddawani są wielu bodźcom dostarczającym niezwykle duże zastrzyki adrenaliny, co powoduje że żołnierze stają się od niej zależni. Codzienne patrole, prowadzenie operacji, walka, pomoc dla społeczności lokalnych powodują, że wracając do kraju, ciężko jest im zwolnić i powrócić do „normalnego” funkcjonowania. Oczywiście w wielu przypadkach pojawiają się problemy chorobowe, takie jak chociażby stres pola walki (PTSD). Radzenie sobie z tymi przypadłościami jest procesem złożonym i długoterminowym. Jednym z jego elementów mogłyby być wspólne spotkania i przeżywanie emocji podczas seminariów z walki wręcz. Każdy żołnierz to wojownik i nikt tak dobrze nie nawiąże z nim więzi emocjonalnej, jak inny wojownik, a jeżeli do tego jeszcze jest autorytetem, to łatwiej osiągnąć zamierzone efekty dydaktyczne i terapeutyczne.

Patronat honorowy nad „Projektem Wojownik” objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a organizatorem jest Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawcą projektu jest płk Szczepan Głuszczak.

Weteranów wspiera Dominik Grabowski znany jako Doniu (członek zespołu Ascetoholix), raper z Poznania, który wraz z weteranem poszkodowanym w Afganistanie st. kpr. Rożniatowskim napisał i nagrał piosenkę, która będzie promować projekt.

Tekst: płk Szczepan Głuszczak