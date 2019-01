„Ślązak” pod lupą wojskowej komisji

Wojskowa komisja powołana przez Inspektorat Uzbrojenia MON weszła na pokład patrolowca ORP „Ślązak”. Tym samym rozpoczęły się próby zdawczo-odbiorcze, których finałem będzie przekazanie okrętu marynarce wojennej. Jak informuje PGZ Stocznia Wojenna, zakończenie testów planowane jest na koniec marca.

W połowie listopada ubiegłego roku ORP „Ślązak” rozpoczął próby morskie. Przez dwa i pół miesiąca wyznaczona przez stocznię załoga oraz eksperci reprezentujący producentów poszczególnych urządzeń sprawdzali, jak one działają. Testy obejmowały między innymi funkcjonowanie układu napędowego w różnych trybach oraz systemu przeciwpożarowego czy systemu walki ze skażeniami chemicznymi. Specjaliści przyjrzeli się pracy aparatury odpowiadającej za łączność, nawigację, a także kierowanie systemami walki i uzbrojenia. Przeprowadzono próbne strzelania z armat kalibru 76 i 30 mm z użyciem ćwiczebnej amunicji. Symulowane cele znajdowały się na morzu oraz w powietrzu. Eksperci sprawdzili również działanie urządzeń, które odpowiadają za szyfrowaną komunikację zgodną ze standardami NATO oraz system rozpoznania „swój–obcy”. Określany jest on skrótem IFF (Identification Friend or Foe) i pozwala na szybkie ustalenie przynależności państwowej samolotu bądź okrętu interesującego załogę. W próby włączyła się marynarka wojenna, lotnictwo morskie oraz siły powietrzne. Ze „Ślązakiem” współpracował mały okręt ratowniczy ORP „Zbyszko”, śmigłowiec „Anakonda” oraz samolot F-16.

Jak przyznaje Konrad Konefał, prezes Stoczni Wojennej w Gdyni, czyli głównego wykonawcy okrętu, podczas testów wyszło na jaw kilka usterek. Dotyczyły one funkcjonowania wentylacji i układu elektrycznego. – W czasie prób morskich zanotowaliśmy też usterkę dotyczącą łożyska przekładni. Ale, paradoksalnie, była to dla nas korzystna okoliczność, bo mogliśmy w realnej sytuacji sprawdzić działanie systemu IPMS [system zarządzania okrętem – red.] – tłumaczy prezes Konefał. – Zareagował prawidłowo: odstawił, czyli wyłączył całą linię wału, i okręt przeszedł w tryb pracy na jednym silniku. Sama usterka okazała się wadą fabryczną. Producent wymienił łożysko. Pozostałe nieprawidłowości również zostały usunięte. – „Ślązak” jest szybki. Potrafi osiągnąć zapisaną w kontrakcie prędkość 31 w., co uczyni go najszybszą jednostką polskiej marynarki wojennej. Do tego dochodzi dobra stateczność, właściwe zachowanie podczas manewrów i naprawdę małe drgania wywołane pracą układu napędowego. Komfort pływania jest zatem duży – podkreśla prezes PGZ Stocznia Wojenna.