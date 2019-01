Program dla klas wojskowych – trzecia edycja

Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, rozpoczął się w 2017 roku . Jednym z jego głównych celów jest wprowadzenie jednolitego szkolenia wojskowego i przygotowanie młodzieży ochotników do służby w armii. „Wojsko potrzebuje ludzi świadomych słuszności drogi, którą obrali, wykształconych i ambitnych, a wszystkie te wymogi spełnia absolwent klasy o profilu mundurowym”, napisał wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz w liście do szkół ponadpodstawowych.

Chcemy mieć wpływ na to, jakie osoby będą trafiać do jednostek wojskowych za kilka czy kilkanaście lat, dlatego rozpoczynamy nabór do trzeciej edycji programu MON-u – napisał wiceminister Wojciech Skurkiewicz, zapraszając szkoły do udziału w programie „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Czas na złożenie wniosku upływa z końcem lutego.

W pierwszej edycji, która potrwa do końca sierpnia, bierze udział 58 szkół. – Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dyrektorów, nauczycieli i uczniów, a współpraca między szkołami i jednostkami układa się bardzo dobrze. Już w ubiegłym roku rozszerzyliśmy program o kolejne 49 placówek. Obecnie w obu edycjach uczestniczy w sumie ponad 5 tys. uczniów ze 107 szkół z całej Polski – mówi Waldemar Zubek, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON. Resort właśnie uruchomił trzecią edycję programu.

Kto może się zgłosić?

Kwalifikacje do programu prowadzi Biuro do Spraw Proobronnych MON. Zgłosić się może zarówno szkoła ponadpodstawowa, która już teraz uczestniczy w programie, jak i nowa placówka, dotąd niekorzystająca z tej formy wsparcia. W obu przypadkach trzeba jednak spełnić określone warunki. – Szkoła musi prowadzić klasy mundurowe co najmniej od trzech lat, mieć możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia szkolenia wojskowego przy wsparciu resortu obrony narodowej. Ważne jest także, aby udokumentować prowadzenie szkolenia wojskowego dla uczniów, na przykład w formie autorskiego programu nauczania – mówi płk Mirosław Mika, szef Zespołu ds. Kontaktów z Organizacjami Biura do Spraw Proobronnych.

Wnioski można składać do 28 lutego. O przyjęciu szkoły do programu będzie decydowała m.in. kolejność zgłoszeń, rekomendacje wojewódzkich sztabów wojskowych i WKU oraz kuratoriów, z kolei Biuro do Spraw Proobronnych, oceni m.in. możliwości bazy szkoleniowej (np. strzelnice, tory przeszkód, hale sportowe).

Nauka przez dwa lata

Informacja o tym, które szkoły zostały zakwalifikowane do programu, zostanie podana w kwietniu. A nauka rozpocznie się we wrześniu 2019 roku i potrwa dwa lata. Pierwszy etap (trwający od 1.09.2019 do 31.01.2021) to edukacja wojskowa, czyli 45 godzin teorii i aż 140 godzin zajęć praktycznych. Uczniowie będą mogli korzystać z infrastruktury wojskowej i sprzętu. – Zajęcia te będą się odbywać przy wsparciu instruktorów i wykładowców z jednostek wojskowych, centrów szkolenia i terenowych organów administracji wojskowej. Uczniowie wyjadą również na poligon na pięciodniowy obóz szkoleniowy – mówi Waldemar Zubek.

Podczas drugiego etapu nauki (1.02.2021 – 30.06.2021) 19-latkowie przejdą kwalifikację wojskową. Trzeci etap odbędzie się już w czasie wakacji (1.07.2021 – 31.08.2021). Absolwenci, którzy staną do kwalifikacji i uzyskają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, będą mogli np. odbyć skróconą służbę przygotowawczą. – A także mogą liczyć na preferencje podczas naboru do wojsk obrony terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej i dodatkowe punkty w czasie rozmów kwalifikacyjnych podczas rekrutacji na studia wojskowe – dodaje Waldemar Zubek.

MON chce, aby w przyszłości powstała w Polsce sieć certyfikowanych klas wojskowych. Założenia są takie, aby na terenie administrowanym przez każdą z 86 wojskowych komend uzupełnień działała co najmniej jedna szkoła, która prowadzi jednolite, zgodne z programem MON-u, szkolenie wojskowe uczniów. Aktualnie placówki biorące udział w programie działają na terenach administrowanych przez 77 wojskowych komend.