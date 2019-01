Debata nad przyszłością marynarki wojennej

Nie to, „czy” modernizować polską flotę morską, lecz w jakiej kolejności realizować zaplanowane zakupy – to podstawowe wyzwanie, jakie stoi przed Wojskiem Polskim. Do takich wniosków doszli uczestnicy IV Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Najciekawszym wątkiem debaty była kwestia zakupu przez Polskę nowych, wielozadaniowych fregat.

Jak skutecznie zrealizować morskie programy modernizacyjne? – na ten temat debatowali w czwartek w Warszawie uczestnicy IV Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Poseł Michał Jach, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej, podkreślał, że choć potrzeby marynarki wojennej są bardzo kosztowne, to w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat nikt nie kwestionuje konieczności jej unowocześnienia. – Jest w tej sprawie zgoda najważniejszych instytucji i organów państwowych, począwszy od prezydenta, przez rząd i poszczególne ministerstwa, bo nie tylko resort obrony, lecz również między innymi gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej są zdecydowanie za modernizacją Marynarki Wojennej RP – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jednym z przewodnich tematów forum była koncepcja wyposażenia rodzimej floty w wielozadaniowe fregaty. Jego uczestnicy podkreślali, że takie jednostki pozyskują obecnie wszystkie liczące się armie na świecie: Niemcy – fregaty F-125, Francja – jednostki FTI, Hiszpania – F-110, Wielka Brytania – T26, a Włochy – okręty PPA (żadna z tych fregat nie weszła jeszcze do służby). Wszystkie te państwa chcą mieć nie tylko narzędzie do kontroli szlaków morskich – fregaty mogą zwalczać zarówno wrogie okręty, jak i samoloty oraz jednostki podwodne, lecz także przystosowane do działań specjalnych (komandosi) i misji humanitarnych.