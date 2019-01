Airbus będzie serwisował Casy i Orliki

REKLAMA

Kontrakt dotyczy czteroletniego serwisowania samolotów transportowych średniego zasięgu C-295M, które stacjonują w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Balicach, oraz szkolnych PZL-130 Orlik z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Za serwis C-295 armia zapłaci 89 milionów złotych, a za konserwację i obsługę Orlików – 12,5 mln złotych.

Spółka Airbus Poland, wchodząca w skład europejskiego konsorcjum Airbus Military, została wybrana w trybie niekonkurencyjnym, z tzw. wolnej ręki, ponieważ ma wyłączne prawa od producenta samolotów na wykonywanie tego rodzaju zadań.

– Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzył nas klient, podpisując tę umowę. Na podstawie porozumienia będziemy nadal zapewniać polskim siłom powietrznym serwisowanie i modernizację floty samolotów C-295, a także usługi umożliwiające eksploatację samolotów szkoleniowych i szkolenie przyszłych pilotów wojskowych – mówi Manuel Heredia Ortiz, prezes zarządu Airbus Poland S.A.

Polskie siły powietrzne dysponują 28 samolotami PZL-130 Orlik. Maszyny stacjonują w Radomiu i służą do szkolenia lotniczego podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Samoloty są obecnie modernizowane do najwyższego standardu, czyli wersji TC-II Advanced, przez Polskie Zakłady Lotnicze w Warszawie (jest to spółka należąca do Airbus Military). Podpisana w Krakowie umowa o serwisowaniu samolotów dotyczy obsługi technicznej, napraw oraz przeglądów samolotów zgodnie z resursem godzinowym lub kalendarzowym.

Na balickim lotnisku stacjonuje 16 transportowców C-295M. Samoloty wykonują zadania transportowe – przewożąc ludzi i sprzęt – na terenie kraju i w Europie. Zabezpieczają logistycznie także polskie kontyngenty wojskowe. Wykonują również loty o statusie HEAD, czyli z najważniejszymi osobami w państwie.

Zgodnie z umową spółka Airbus Poland będzie udzielała wsparcia technicznego, które ma polegać na wykonywaniu napraw, prac związanych z obsługą oraz niezbędnych modyfikacji, będzie wykonywała także np. malowanie płatowca czy naprawy strukturalne. Airbus jest jedynym właścicielem dokumentacji techniczno-remontowej, na podstawie której powinny być serwisowane samoloty C-295, i już od kilku lat wykonuje ich przeglądy oraz obsługi w Centrum Serwisowym C-295M w Warszawie. Samoloty C-295M podlegają obsłudze okresowej zarówno po osiągnięciu resursu godzinowego, jak i kalendarzowego. W warszawskim Centrum wykonywana jest m.in. najbardziej wymagająca obsługa, tzw. 8Y, czyli po każdych ośmiu latach eksploatacji. Wówczas szczegółowo są sprawdzane wszystkie elementy struktury płatowca oraz instalacje i systemy samolotu. W 2019 roku 8 Baza Lotnictwa Transportowego skieruje do Warszawy cztery samoloty na obsługę 8Y.