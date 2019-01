Pożegnanie generała Surawskiego

Pełniąc najwyższe stanowiska w armii, sprostał pan wszystkim wyzwaniom. Dziś dziękuję panu za wieloletnią służbę w Wojsku Polskim – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas uroczystego pożegnania generała Leszka Surawskiego. Były szef Sztabu Generalnego odchodzi z armii po 38 latach służby.

Uroczystość pożegnania generała Surawskiego odbyła się dziś w sali im. gen Franciszka Gągora w Sztabie Generalnym. 31 stycznia oficer kończy zawodową służbę wojskową. – Osiągnął pan najwyższe możliwe do osiągnięcia w Wojsku Polskim stanowiska, odchodzi pan mając najwyższy możliwy stopień. W pełni pan na to zasłużył. Dziękuję za wieloletnią służbę w Wojsku Polskim – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON przyznał, że współpracując z generałem Surawskim zawsze widział jego ogromne zaangażowanie i poświęcenie, a także klasę. – Wszystko, co pan robił, było na bardzo wysokim poziomie. To niezwykle istotne, bo przecież dowódca to ktoś, na kogo patrzą jego podwładni, to także, w przypadku bycia szefem sztabu, ktoś, przez kogo postrzega się również całe siły zbrojne i ojczyznę. Sprostał pan wszystkim wyzwaniom – dodawał minister. Były szef Sztabu Generalnego otrzymał z rąk ministra Szablę Honorową Wojska Polskiego.