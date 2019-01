Szkolenie VI zmiany PKW Irak

W styczniu br. na bazie infrastruktury 12 Brygady Zmechanizowanej odbyło się przedmisyjne szkolenie żołnierzy wchodzących w skład VI zmiany Polskiego Kontyngenty Wojskowego Irak.

Proces szkolenia PKW został podzielony na trzy główne etapy: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie trwania pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji, następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu.

W części zgrywającej każdy z uczestników musiał zaliczyć zajęcia z zakresu łączności, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ewakuacji medycznej, OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia), szkolenia ogniowego i C-IED (przeciwdziałania improwizowanych ładunków wybuchowych). Ostatni etap szkolenia to oczywiście certyfikacja po której odbędzie się przerzut sił głównych kontyngentu.