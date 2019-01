Attaché wojskowi budują pozycję Polski w środowisku międzynarodowym

W poniedziałek w Warszawie rozpoczęła się XV odprawia attaché obrony - oficerów, którzy obecnie pełnią służbę poza granicami kraju. W spotkaniu, podczas którego szef MON podsumował poprzedni rok współpracy międzynarodowej i odniósł się do działań zaplanowanych na rok 2019, uczestniczyli także kandydaci do służby zagranicznej.

Szef MON przypomniał także o konieczności budowy i wzmacniania współpracy w wielu formatach – w tych, które już funkcjonują, oraz w tych, które są dopiero wypracowywane. - Udział polskich żołnierzy w misjach jest niezwykle istotny, bo świadczy to o zaangażowaniu i gotowości Polski do zapewnienia bezpieczeństwa na świecie. (…) Myślę, że warto odnotować osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej przez Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. To nasz wspólny sukces. Zachęcam, żeby podczas pełnienia swojej misji przekonywać naszych partnerów do tego, aby zwiększyli swoją obecność w Elblągu, bo to właśnie zacieśnia relacje między naszymi państwami. W tym roku jesteśmy niestałym członek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, stąd też nasze zadania na forum międzynarodowym - prowadzimy rozmowy ma temat powrotu Wojska Polskiego do misji pod szyldem ONZ – mówił szef MON.

Minister podsumowując 2018 rok podziękował także za inicjowanie wydarzeń, które upamiętniały stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Źródło: MON