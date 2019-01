„Strzelnica w powiecie” po raz drugi

Teraz MON ogłosił drugi już konkurs na budowę lub rewitalizację tego typu obiektów. Jego cele pozostały te same. To rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów klas wojskowych, członków organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem oraz żołnierzy. – Ogłosiliśmy konkurs na początku roku, bo chcemy do marca zamknąć całą procedurę wyboru ofert. Dzięki temu samorządy, których oferty zostaną zakwalifikowane, będą miały sporo czasu na przygotowanie inwestycji, a potem jej realizację – mówi Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

Zasady dotacji

Samorządy, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą jednak spełnić określone przez resort wymagania. Po pierwsze, muszą dysponować nieruchomością, na której znajdzie się strzelnica. Po drugie, muszą pokryć co najmniej 20% kosztów budowy lub remontu takiego obiektu. Dopiero spełnienie obu wymogów łącznie daje zielone światło do złożenia oferty w konkursie. Podobnie jak w ubiegłym roku, można to zrobić w dwojaki sposób. Oba warianty różnią się wymaganiami technicznymi, rodzajem inwestycji (budowa czy remont) oraz kwotą dotacji.

Wariant pierwszy przewiduje dofinansowanie budowy do 800 tys. zł, a remontu – do 400 tys. Strzelnica ma umożliwiać strzelanie na odległość do 100 m z różnych linii otwarcia ognia oraz prowadzenie ognia pojedynczego lub ciągłego. Wyposażenie obiektu to minimum sześć podnośników figur bojowych oraz system kontroli umożliwiający sterowanie nimi. Obiekt musi być przystosowany do korzystania z niego przez minimum sześć osób.

Drugi wariant zakłada strzelnicę na minimum dziesięć osób. Będą one mogły strzelać na odległości do 200 m, korzystając z dziewięciu podnośników figur bojowych. Ta opcja zakłada też większe dofinansowanie – maksymalnie 1,2 mln zł na budowę lub 600 tys. zł na remont.

Strzelnica dla wojska i lokalnej społeczności

Na oferty samorządów Ministerstwo Obrony Narodowej czeka do 20 lutego. Wyboru najlepszych dokona komisja konkursowa. Pod uwagę będą brane kwestie formalne i merytoryczne. – Ważne, by oferty dotyczyły inwestycji już rozpoczętych albo takich, które rozpoczną się i zakończą w tym roku – mówi wiceminister Skurkiewicz. Dodaje, że preferowane będą te propozycje, które dotyczą budowy lub remontu strzelnicy w powiatach, gdzie nie ma strzelnic wojskowych i gdzie zostały sformowane oddziały wojsk obrony terytorialnej, a także tam, gdzie są klasy wojskowe. Jak wskazano w ogłoszeniu, atutami projektu będą dodatkowe osie strzeleckie (minimum 25 m długości, nie mniej niż 17 m szerokości ) oraz możliwość prowadzenia strzelań w warunkach nocnych.

Wygrają te oferty, które uzyskają najwięcej punktów. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, otrzymaną dotację samorządy będą mogły przeznaczyć na prace przygotowawcze, roboty budowlane i wstępne wyposażenie strzelnicy. Ze środków MON nie będzie można natomiast sfinansować zakupu broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.

Wybudowane strzelnice mają służyć lokalnym społecznościom, a także członkom organizacji proobronych oraz uczniom szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności. Z obiektów będą mogli korzystać także żołnierze. Samorządy, które otrzymały dotacje z resortu obrony narodowej, będą też zobowiązane do nieodpłatnego udostępniania im strzelnic do 100 godzin w miesiącu.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert „Strzelnica w powiecie” można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON pod numerami telefonów: 261 840 150, 261 874 717 oraz 261 840 182.