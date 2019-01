We wtorek, 15 stycznia, w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Oprócz pracowników resortu obrony narodowej i żołnierzy zawodowych, do akcji bardzo chętnie włączyli się kandydaci na żołnierzy do Narodowych Sił Rezerwowych, którzy niespełna dwa tygodnie temu rozpoczęli szkolenie w Centrum.

Niektórzy żołnierze krew oddawali po raz pierwszy, inni są już honorowymi krwiodawcami od kilku lat, ale to co ich łączy, to chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Krew jest najcenniejszym darem jakim możemy się podzielić. Nie można jej wyprodukować, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom ratowania zdrowia i życia ludzkiego, CPdMZ cyklicznie organizuje zbiórki tego drogocennego leku.

Na rzecz Klubu HDK nr 500. działającego przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, w ubiegłym roku łącznie oddano ponad 350 litrów krwi. Akcje HDK są organizowane średnio raz w miesiącu i może w nich uczestniczyć każdy, kto ma pragnienie niesienia pomocy innym.

Tekst: por. Katarzyna Rzadkowska