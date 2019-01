Wspólny konkurs resortów obrony i edukacji

Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, oraz Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej, podpisali dziś porozumienie o współpracy przy organizacji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza oraz dzieje oręża polskiego”. Jest to już XXIV edycja konkursu, w którym biorą udział uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane dziś w Muzeum Wojska Polskiego. Konkurs „Losy żołnierza oraz dzieje oręża polskiego” już trwa. Jego XXIV edycja rozpoczęła się od etapu szkolnego – 6 listopada ubiegłego roku. Przystąpiło do niego około 15 tys. uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych. Etap wojewódzki ma się odbyć 28 marca, a następny, centralny, został zaplanowany na czerwiec. Do ostatniego etapu przejdzie zaledwie 70 uczniów.

– To porozumienie jest zawierane w okresie szczególnym, bo obejmuje lata 2018 i 2019. To okres, na który przypadają rocznice szczególnych wydarzeń: 100-lecie odzyskania niepodległości, 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO oraz 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – mówił Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Podkreślił również, że to wyjątkowy konkurs, bo od lat „wpisuje się w kalendarz zarówno nauczycieli, jak i uczniów”. – Mam nadzieję że już wkrótce będziemy się mogli pochwalić finalistami, młodymi ludźmi, którzy nie tylko znają historię, ale również przybliżają ją swoim rówieśnikom – dodał Wojciech Skurkiewicz.