Nagrody Benemerenti Ordynariatu Polowego

REKLAMA

Żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych nagrodzono za działania na rzecz odbudowy kraju po I i II wojnie światowej, ofiarną pomoc świadczoną społeczeństwu w czasie klęsk żywiołowych oraz za wsparcie organizacyjne w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Statuetkę z rąk biskupa polowego w imieniu saperów odebrał płk Marek Wawrzyniak, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej. – Dziękuję za dołączenie nas do grona tak znamienitych osób i instytucji uhonorowanych nagrodą Benemerenti Ordynariatu Polowego. Jest to dla nas wielki zaszczyt i honor, ale przede wszystkim jeszcze większe zobowiązanie, które odzwierciedlone jest w haśle saperskim: Czasem burzyć, często budować, zawsze służyć. – powiedział. Podziękował także za wsparcie i posługę duszpasterską kapelanów wśród żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał gen. broni Jarosław Mika, który podkreślił, że to wyróżnienie odbiera w imieniu swoim, ale i podwładnych. – Miłość do Boga i ojczyzny to wielkie słowa, które często padały w kontekście zeszłorocznych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, to słowa ważne dla nas, żołnierzy – podkreślił. Wyraził wdzięczność biskupowi polowemu i podkreślił, że podobnie jak płk Wawrzyniak, traktuje nagrodę jako zobowiązanie do jeszcze lepszej służby na rzecz naszej ojczyzny. Przywołał słowa św. Jana Pawła II: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, podkreślając, że jego życzeniem jest, by słowa te stały się mottem żołnierzy służących w Wojsku Polskim.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał bp Józef Guzdek. – Dar i dawca daru. Przed stu laty duszpasterstwo wojskowe otrzymało niezwykły dar w osobie biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Stanisława Galla. Był to diament oszlifowany przez studia rzymskie, pasterz doskonale przygotowany do posługi w Wojsku Polskiemu dzięki doświadczeniu zdobytemu przez pracę duszpasterską, naukową i wychowawczą. Dziękując za ten niezwykły dar trzeba także dostrzec dawcę daru – Archidiecezję Warszawską. Dlatego w setną rocznicę powstania Biskupstwa Polowego pragnę obecnemu metropolicie warszawskiemu, kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, jeszcze raz podziękować za ten wspaniały dar, za biskupa Galla. Dziękuję także za wyrażenie zgody na przeniesienie doczesnych szczątków pierwszego biskupa polowego z rodzinnego grobowca na warszawskich Powązkach do podziemi katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Ponadto wyrażam wdzięczność za bardzo dobrą współpracę z archidiecezją warszawską, a także za pomoc w przygotowaniu alumnów i księży do służby w Ordynariacie Polowym – powiedział biskup Guzdek.

***

BENEMERENTI („dobrze zasłużonym”) - jest doroczną nagrodą przyznawaną przez Ordynariat Polowy od 1995 r. (ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia). Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. W ubiegłym roku Benemerenti otrzymali: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Akademia Marynarki Wojennej.

Tekst: płk A. Talik