Niezapomniany dzień dla elewów

Przez najbliższe kilka miesięcy będą się szkolić, tak aby nauczyć się właściwie posługiwać tym najważniejszym narzędziem w służbie każdego żołnierza. Ich obowiązkiem będzie dbałość o tę broń oraz posługiwanie się nią w sposób właściwy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i według zasad, które zostaną im przedstawione przez przełożonych i instruktorów.

Pułkownik dyplomowany Artur Pikoń zwrócił się do elewów zebranych na placu apelowym słowami – Serdecznie witam Was w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, która kultywuje tradycje 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Zdecydowaliście się założyć mundur z biało – czerwoną flagą oraz czarny beret, na którym widnieje orzeł w koronie, a to zobowiązuje. Za kilka minut otrzymacie broń, która ma służyć obronie Naszej Ojczyzny. Wierzę, że podołacie wszystkim wyzwaniom, które czekają Was w niedalekiej przyszłości. Życzę Wam przede wszystkim wytrwałości.

Po tych słowach przed front szyku żołnierzy stojących na placu wystąpiła pierwsza czwórka żołnierzy szkolenia przygotowawczego. Reprezentanci odebrali z rąk dowódcy broń oraz książeczki wojskowe. Każdy z Nich głośno i dumnie odpowiadał „Ku chwale Ojczyzny”, po tym, gdy pułkownik dyplomowany Artur Pikoń, wręczył Mu broń.

Broń pozostałym żołnierzom kompanii szkolenia przygotowawczego wręczył dowódca kompanii, porucznik Paweł Sroka na placu apelowym brygady.

Za miesiąc żołnierzy czeka kolejny ważny dzień, który pozostaje w pamięci żołnierza na zawsze. Przysięga Wojskowa, kiedy to dumnie wpatrzeni w Sztandar 10 Brygady Kawalerii Pancernej, wypowiedzą słowa Roty, o wierności służbie Rzeczypospolitej.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka