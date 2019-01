Ruszyły „Ferie z WOT”

Pierwsze z tych szkoleń rozpoczęły się w piątek, 11 stycznia. W szeregi 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady OT wstąpiło 50 ochotników. Kolejne szkolenia w ramach projektu „Ferie z WOT” odbędą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, od 19 stycznia do 3 lutego. Od 26 stycznia do 9 lutego do projektu dołączy brygada OT z Mazowsza, a na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia projekt zostanie zorganizowany w dniach 9-24 lutego 2019 r.

Pomysł zainteresowania ofertą szkoleniową WOT uczniów oraz studentów podczas przerwy zimowej narodził się po tym jak dowództwo WOT zaobserwowało zwiększoną aplikację tych dwóch grup ochotników podczas wakacji. – „Istotą zarządzania służbą żołnierzy OT w formacji jest jak najlepsze zbalansowanie służby wojskowej z życiem osobistym i zawodowym. Ta zasada dotyczy również uczniów i studentów. Naszym celem jest rozwijanie zdobywanych w szkołach i uczelniach kompetencji. Wzrost liczby żołnierzy i kandydatów do służby będących uczniami szkół średnich, a także studentów jest faktem, którego nie zamierzamy ignorować” – mówi nt. projektu „Ferie z WOT” dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław KUKUŁA.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych, ich zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień, od kilku dni wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 17 200 żołnierzy, w tym, 14,3 tys. żołnierzy OT oraz 2,9 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

Źródło: por. dr Diana Warchocka