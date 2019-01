Jak zostać żołnierzem? Dowiesz się w górach

Rusza druga edycja kampanii Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. W czasie ferii zimowych do wstąpienia w szeregi armii żołnierze i pracownicy wojska będą zachęcali przy stokach narciarskich w polskich górach. Dziś w Białce Tatrzańskiej akcję inaugurował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Pierwsza edycja akcji „Zostań żołnierzem RP” rozpoczęła się w październiku zeszłego roku. – Liczba złożonych wniosków o wstąpienie do Wojska Polskiego, zarówno do służby przygotowawczej, jak i zawodowej służby wojskowej i wojsk obrony terytorialnej, w okresie trwania kampanii wyniosła 7057 – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, inaugurując drugą edycję akcji w Białce Tatrzańskiej.



– Liczne siły zbrojne to więcej bezpieczeństwa dla Polaków. Dziś zaczynamy II etap kampanii. Zachęcam, aby wybrać służbę ojczyźnie w mundurze Wojska Polskiego – mówił Mariusz Błaszczak w Białce Tatrzańskiej. Podkreślił, że akcja „Zostań żołnierzem RP” to przykład, że to wojsko wychodzi do Polaków, oferując im miejsce w swoich szeregach, a nie czeka, aż kandydaci zgłoszą się sami. – Zmieniamy mentalność i podejście do kwestii rekrutacji w polskich siłach zbrojnych – mówił szef MON. Dodał też, że służba w armii jest pełna wyzwań, zapewnia też rozwój dzięki wyjazdom na misje oraz współpracy polskiego wojska z innymi armiami NATO. Minister mówił też o wsparciu socjalnym, korzystnych warunkach dotyczących emerytury oraz powiększających się zarobkach. – Dzięki podwyżkom, które przyznałem żołnierzom, średnia pensja w wojsku znacznie wzrosła. A skoro zawód żołnierza stał się już konkurencyjny wobec innych, zachęcam Polaków do tego, aby wybrali karierę w mundurze – mówił Błaszczak.



Mobilne zespoły rekrutacyjne, w specjalnie oznakowanych busach, od dziś do 24 lutego będzie można spotkać w pobliżu stoków narciarskich, w kurortach narciarskich, ośrodkach sportowych oraz na deptakach wielu miast w południowej Polsce, mi.in. w Szczawnicy, Rabce i w Zakopanem. Wszędzie tam, gdzie w czasie zimowych ferii wypoczywa najwięcej Polaków. W skład każdego z zespołów wchodzą przedstawiciele miejscowych jednostek wojskowych, Wojskowych Komend Uzupełnień oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. To oni udzielą szczegółowych informacji oraz przekażą zainteresowanym specjalnie przygotowane ulotki i foldery.





Jeszcze dziś w pobliżu stoku narciarskiego Kotelnica spotkać można żołnierzy wszystkich korpusów wojskowych, zarówno szeregowych, podoficerów jak i oficerów. Są tu również podchorążowie szkół wojskowych. Żołnierze opowiadają o swoich doświadczeniach związanych ze służbą oraz odpowiadają na pytania zainteresowanych wstąpieniem do armii.



Czym jest akcja „zostań żołnierzem RP”? Kampania kierowana jest do ludzi młodych. Organizatorom zależy, by poinformować ich, jak wygląda służba wojskowa i zachęcić, by przy wyborze swojej drogi zawodowej wzięli pod uwagę możliwość wstąpienia do armii. Dlatego mobilne zespoły rekrutacyjne przedstawią również korzyści, jakie płyną z rozwoju kariery w armii, czyli m.in. pewność zatrudnienia czy możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Jej celem jest zwiększenie stanu osobowego wszystkich rodzajów sił zbrojnych, zarówno w służbie zawodowej, jak i rezerwie we wszystkich korpusach osobowych – szeregowych, podoficerów i oficerów.