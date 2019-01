Znana wysokość podwyżek dla żołnierzy

Minister Błaszczak zdecydował, że podwyżki zostaną przyznane procentowo , w zależności od stopnia, korpusu czy stanowiska. Przygotowany w tej sprawie projekt rozporządzenia, określający stawki wynagrodzeń, trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, a wojskowi mogą liczyć na wypłatę pieniędzy – wraz z wyrównaniem – do końca pierwszego kwartału.

O podwyżkach dla żołnierzy kierownictwo resortu obrony narodowej zdecydowało w ubiegłym roku. To wtedy na wniosek ministra Mariusza Błaszczaka prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w tej sprawie . Dokument zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wzrośnie – z poziomu 3,20 do 3,63 – wskaźnik, na podstawie którego obliczane jest średnie wynagrodzenie żołnierzy. W praktyce przeciętne wynagrodzenie żołnierza wyniesie 5530 zł brutto (wcześniej 4874,53 zł). Decyzja o podziale pieniędzy między żołnierzy należała do szefa MON-u.

Dla generałów – od 200 zł do 350 zł, dla oficerów – od 300 zł do 530 zł, dla podoficerów – od 410 zł do 550 zł, a dla żołnierzy korpusu szeregowych – 450 zł. To stawki podwyżek, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało wojskowym. Projekt przepisów trafił uzgodnień międzyresortowych. Do marca zawodowcy mają otrzymać wyrównania pensji od początku roku.

Jakie stawki?

Zgodnie z projektem podwyżki dla zawodowców wyniosą od 200 zł do 550 zł. Największe procentowo (14,1% i 13,8%) podwyżki otrzymają żołnierze najmłodszego w wojsku polskim korpusu. Wynagrodzenie starszego szeregowego i szeregowego wzrośnie o 450 zł (odpowiednio z 3270 do 3720 zł oraz z 3200 do 3650 zł).

– Ta podwyżka była zapowiedziana dużo wcześniej, więc żołnierze już się z nią „oswoili”, ale na pewno jest bardzo satysfakcjonująca. W naszym batalionie żołnierze są zadowoleni, ponieważ podwyżki są dosyć wysokie, a ponadto nie jest to jednorazowa wypłata tylko stały dodatkowy dochód. Dla osób chcących się zatrudnić takie wynagrodzenie na pewno jest bardziej atrakcyjne w porównaniu z wynagrodzeniami na rynku pracy – mówi st. szer. Jacek Kurek, służący w Batalionie Ochrony Bazy w Redzikowie.

Z podwyżek cieszą się też podoficerowie. Tu wzrost wynagrodzeń wyniesie od 10,9 do 13,0%. Plutonowy otrzyma np. 410 zł (z 3830 do 4240 zł), starszy sierżant 500 zł (z 4000 do 4500) , a chorąży 550 zł (z 4230 do 4760 zł). – Każdy wzrost uposażenia cieszy, gdyż jest dowodem, że nasza służba jest zauważana i doceniana przez przełożonych. Wszyscy doskonale wiemy, że koszty życia stale rosną i jest to zjawisko najbardziej uciążliwe dla najmniej zarabiających. Poza tym obecne warunki na cywilnym rynku pracy powodują, że coraz trudniej jest armii być konkurencyjnym pracodawcą i w ten sposób zatrzymywać cennych fachowców – uważa st. chor. sztab. Sławomir Nastarowicz, starszy podoficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Podoficer dodaje jednak, że zaproponowane podwyżki nie zlikwidują niekorzystnego zjawiska tzw. spłaszczenia wynagrodzeń, czyli zbyt niskich różnic pomiędzy stanowiskami i stopniami. – Obecna propozycja podwyższenia wysokości uposażeń częściowo wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, gdyż w korpusie podoficerskim zwiększono różnice pomiędzy niektórymi grupami. To krok w dobrym kierunku. Mając świadomość ograniczonych możliwości budżetowych, przyjmujemy jednak te rozwiązania za dobrą monetę i dobrą prognozę na przyszłość – mówi podoficer.

Oficerowie mogą liczyć na podwyżki od 300 zł do 530 zł. Stanowi to wzrost wynagrodzeń o 3,4% do 10,7%. Porucznik otrzyma 500 zł więcej do pensji (podwyżka z 4780 zł do 5280 zł), kapitan grupy 13 B – 490 zł (z 5140 zł do 5630 zł), major (14 B) – 450 zł (z 5660 zł do 6110 zł), a pułkownik (16 B) – 350 zł. Generałowie mogą z kolei liczyć na podwyżki od 200 zł (dla generała) do 350 zł (dla generała brygady) – co stanowi wzrost uposażenia od 1,3 do 3,7%.

Na podwyżki dla żołnierzy MON przeznaczy w sumie ponad 710 mln zł. – W resorcie konsekwentnie podejmowane są działania, aby zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw, tak aby zainteresować służbą wojskową więcej chętnych i zwiększyć liczebność Wojska Polskiego. Wypłata podwyżek to realizacja jednego z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka – czytamy w komunikacie MON-u.

Ostatnią podwyżkę żołnierze otrzymali od 1 stycznia 2017 roku. Średnia jej wysokość wyniosła 380 zł. Szeregowi zawodowi otrzymali 300 zł, a generałowie – 550 zł. Wówczas wskaźnik, zgodnie z rozporządzeniem prezydenta RP zwiększył się z 2,95 do 3,20.