JFTC rośnie w siłę

Noworoczne spotkanie z przedstawicielami natowskich i polskich jednostek wojskowych funkcjonujących w Bydgoszczy, z samorządowcami oraz mediami było też okazją do przedstawienia planów Centrum na najbliższy rok. A ten, jak zapewniał niemiecki generał, będzie dla natowskiej placówki bardzo intensywny. – Pod koniec grudnia państwa członkowskie NATO zdecydowały, że JFTC znacząco się rozrośnie. W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat w Centrum zostaną zatrudnione dodatkowe 53 osoby. To będzie największy wzrost liczby personelu w całej historii JFTC. Obecnie zatrudniamy 139 wojskowych i cywili – podkreślał generał Grün.

Generał dywizji Wilhelm Grün, dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, podsumował dziś minione dwanaście miesięcy działalności najważniejszej instytucji Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części Europy. – W sumie w 2018 roku odwiedziło nas prawie 5000 wojskowych i cywilów z 34 krajów. To kolejny rok, w którym przeszkoliliśmy więcej osób niż w roku poprzednim – ocenił generał Grün. Na ćwiczenia do bydgoskiego Centrum przyjechało ponad 1500 żołnierzy, którzy szykowali się do misji Resolute Support , około 1200 przyjechało na Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej CWIX oraz po pięciuset uczestników szkoleń: „Briliant Joust”, „Citadel Bonus”, „Steadfast Pyramid and „Pinnacle”.

Niemal 5 tys. żołnierzy i cywilów z 34 państw wzięło udział w szkoleniach organizowanych w 2018 roku w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy. To rekord tej placówki. Ale w tym roku Centrum przybędzie zadań – po raz pierwszy przygotuje szkolenia dla wyjeżdżających na misję w Iraku. Zwiększy się też zatrudnienie w JFTC i to aż o 40 procent.

Dlaczego Sojusz zdecydował się na zwiększenie etatowej obsady Centrum? Od półtora roku w NATO trwa tzw. proces adaptacyjny. W jego ramach oceniane jest funkcjonowanie poszczególnych instytucji Sojuszu – co robią, jakie mają obciążenia, ilu ludzi zatrudniają. Tam, gdzie jest to potrzebne, następują korekty etatowe. Bydgoskie JFTC, które zajmuje się m.in. przygotowywaniem żołnierzy państw NATO do wspólnych (połączonych – ang. joint) operacji militarnych, zostało wytypowane jako prorozwojowe, czyli wymagające zwiększenia liczby pracowników.

Od 2007 roku priorytetem JFTC jest przygotowywanie żołnierzy do udziału w misji w Afganistanie, a od dwóch lat również do służby w wielonarodowych korpusach wyznaczonych do dowodzenia siłami Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Od tego roku bydgoskie Centrum otrzyma jeszcze jedno priorytetowe zadanie. – Jesteśmy w trakcie planowania dwóch nowych szkoleń dla żołnierzy przygotowujących się do misji NATO w Iraku – mówi generał Grün. Ćwiczenia zaplanowano na maj i październik.

Ale iracka misja szkoleniowa to tylko jeden z powodów, dla których obsada etatowa JFTC się powiększy. Placówka ma częściej organizować ćwiczenia poza bydgoską siedzibą. W 2019 roku przygotuje dwa takie szkolenia. W marcu oficerowie z JFTC pojadą do Gruzińskiego Centrum Szkolenia i Oceny w Krtsanisi (jeszcze nie wybrano kryptonimu ćwiczeń). Natomiast we wrześniu udadzą się do Rygi, gdzie odbędą się manewry „Steadfast Pyramid and Pinnacle”.

W tym roku mają też nastąpić zmiany na stanowiskach dowódczych w Centrum. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w lipcu niemieckiego generała zastąpi na stanowisku dowódcy polski oficer, a na stanowisku zastępcy dowódcy czeskiego generała – oficer węgierski. – Rotacja obejmie całą wyższą kadrę oficerską JFTC. Wymienieni zostaną także prawie wszyscy pułkownicy – mówił generał Grün. Podkreślił, że podobne zmiany kadrowe zawsze dobrze służą instytucji, w której są przeprowadzane. Oficer dodał, że z żalem opuści gościnną Bydgoszcz.