Wręczenie broni w 34 BKPanc

To prócz przysięgi wojskowej jedno z najważniejszych wydarzeń w żołnierskim życiu młodych ludzi, którzy od 7 stycznia w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej pełnią służbę przygotowawczą. Dziś na placu apelowym Hetmańskiej Brygady wręczono elewom broń.

Czwartek, 10 stycznia, dla żołnierzy służby przygotowawczej z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania był dniem szczególnym. To właśnie dziś nastąpiło uroczyste wręczenie broni, którego dokonał dowódca brygady płk dypl. Dariusz Lewandowski. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył dowódcy, szef sztabu brygady ppłk Ireneusz Ignasiak. Po podniesieniu flagi państwowej dowódca zwrócił się do żołnierzy. – Dziś, za chwilę wydarzy się w waszym życiu coś szczególnego. Otrzymacie broń – wasz atrybut. Jednak z tą bronią otrzymujecie też potężny kawał odpowiedzialności i zaufania. Macie cztery miesiące, aby ją poznać i nauczyć się jej obsługi. Ale to tylko niewielki ułamek tego, co musicie opanować w trakcie szkolenia. Widzę pełną determinację i cieszy mnie to. Wiedzę, jaką tu zdobędziecie, przekażą wam najlepsi pancerniacy w wojsku polskim. Wykorzystajcie ten czas dobrze! Przed wami cztery miesiące trudnego i wymagającego szkolenia. Życzę wytrwałości.

Po krótkim wystąpieniu płk. Lewandowskiego nastąpiło uroczyste wręczenie broni. Symbolicznie z rąk dowódcy otrzymało ją czterech żołnierzy: szer. elew Aleksander Czaja, szer. elew Wojciech Bać, szer. elew Stanisław Marduła i szer. elew Maciej Jurasz.