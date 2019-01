Kolej na BWP

W czwartek, 10 stycznia 2019 roku, przyszedł czas na realizację kolejnego zagadnienia, z którym większość z nich z całą pewnością spotka się podczas swojej dalszej służby. Dla niektórych będzie to już marzec br., kiedy to dragoni wyjadą na szkolenie poligonowe.

REKLAMA

Załadunek na transport kolejowy, to zadanie, które wymaga dużego doświadczenia, umiejętności oraz współpracy pomiędzy kierowcą, a żołnierzem, który będzie go wprowadzał na platformę kolejową, która jest dość wąska. Nic więc dziwnego, że przyszłym kierowcom BWP podczas realizowanych zajęć, towarzyszył stres. Instruktorzy z 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Transportu dołożyli jednak wszelkich starań, aby przed przystąpieniem do praktycznych czynności, każdy z żołnierzy został zaopatrzony w niezbędną wiedzę teoretyczną. Dzięki temu wjazd na platformy kolejowe oraz właściwe zabezpieczenie Bojowych Wozów Piechoty było znacznie łatwiejsze i przebiegło we właściwy sposób.

- Przed przystąpieniem do załadunku żołnierze sprawdzają stan techniczny podstawionych platform kolejowych. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, uwagi przekazują obecnemu podczas załadunku przedstawicielowi Wojskowej Komendy Transportu. W warunkach zimowych konieczne jest również odśnieżenie platform. Następnie grupa załadowcza przystępuje do opuszczenia burt w wagonach. Po przypomnieniu warunków bezpieczeństwa przez komendanta transportu, można przystąpić do wjazdu pojazdów na platformy kolejowe – powiedział porucznik Dawid Andrzejczuk, przedstawiciel Wojskowej Komendy Transportu, który był obecny na szkoleniu świętoszowskich kawalerzystów.

Kierowców BWP od dwóch miesięcy szkolą doświadczeni żołnierze z 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Kurs zakończy się 23 stycznia egzaminem, na który przyjedzie komisja z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania. Dragoni zostaną sprawdzeni zarówno z teorii, jak i praktyki. Po zaliczeniu egzaminu każdy z żołnierzy będzie mógł wykonywać zadania jako etatowy kierowca Bojowego Wozu Piechoty. Dalsza służba zweryfikuje to, czego nauczyli się przez dwa miesiące.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka