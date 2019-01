Nowo wcieleni kandydaci do służby wojskowej

Do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach zgłosiło się ponad 150 kandydatów na żołnierzy do Narodowych Sił Rezerwowych, którzy 7 stycznia rozpoczęli swoją przygodę z mundurem. Mundurowanie, kwaterowanie, rozmowy, szkolenia – to początek żołnierskiej drogi. Kandydaci do służby wojskowej będą szkolić się w kieleckim Centrum przez najbliższych kilka miesięcy.

Elewi pytani o motywację wstąpienia do armii najczęściej kierowali się chęcią służenia Ojczyźnie oraz możliwościami rozwoju jakie daje służba wojskowa. - Skończyłem liceum o profilu wojskowym, brat zachęcił mnie do uprawiania sportu, a wojsko daje duże możliwości rozwoju zarówno pod względem intelektualnym, jak i fizycznym – powiedział szer. elew Mariusz Flasiński.

- Kształtowanie młodego pokolenia i wychowywanie w duchu patriotycznym są naszym priorytetem. Dlatego jestem zbudowany postawą ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z mundurem, a tak duże zainteresowanie służbą wojskową świadczy o kultywowaniu naszych wartości narodowych – zaznaczył komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.