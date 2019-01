II edycja „Legii Akademickiej” dla studentów

Od stycznia uczelnie wyższe z całego kraju mogą zgłaszać się do udziału w programie szkolenia ochotniczego dla studentów. Jest on realizowany wspólnie przez resort obrony narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. – Program doskonale się sprawdził, kolejni studenci chcą odbyć przeszkolenie wojskowe. Stąd decyzja o kontynuacji programu – mówi płk dr hab. Marcin Liberacki .

Program na dłużej

– Pierwsza edycja programu została znakomicie przyjęta przez studentów. Wnioski o powołanie w trybie ochotniczym na ćwiczenia wojskowe złożyło 3487 osób. To zainteresowanie programem jednak nie słabnie, otrzymujemy setki telefonów, e-maili od studentów, którzy także chcieliby wziąć udział w szkoleniu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, minister obrony narodowej wystąpił z inicjatywą kontynuacji programu – mówi płk dr hab. Marcin Liberacki, zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Oficer dodaje, że pod koniec grudnia porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele resortu obrony narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

W odróżnieniu od poprzedniego porozumienia, podpisanego pod koniec sierpnia 2017 roku, które było zawarte jedynie na czas trwania pierwszej edycji „Legii Akademickiej”, dokument podpisany w grudniu zakłada kontynuację programu co najmniej do 2021 roku. W praktyce oznacza to, że kolejne edycje będą uruchamiane niejako z „automatu”. – To pozwoli m.in. na przygotowanie się do realizacji programu nie tylko przez wykładowców akademickich, lecz przede wszystkim studentów. Będą oni mieli znacznie więcej czasu na przyswojenie wiedzy teoretycznej, a także przygotowanie się do części praktycznej szkolenia – tłumaczy płk Liberacki.

Inna poważna zmiana – takie szkolenie będą mogli przechodzić również studenci szkół niepublicznych. Pilotażowa edycja programu była adresowana przede wszystkim do placówek publicznych.

Pięć tysięcy studentów w mundurach

Nie wiadomo na razie, ile szkół wyższych zgłosi się do programu. – Liczymy, że uczelnie, które w ubiegłym roku brały w nim udział, również teraz do niego przystąpią, chociażby z powodu posiadanego już doświadczenia – mówią przedstawiciele MON.

Według zapewnień resortu nauki, ostateczna lista szkół wyższych zakwalifikowanych do programu ma być znana pod koniec stycznia. I to one będą najpierw przyjmować zgłoszenia od studentów zainteresowanych szkoleniem, a potem prowadzić część teoretyczną. Pierwsze zajęcia w formie wykładów na uczelniach mają ruszyć już od początku drugiego semestru, czyli w lutym. Po ich zakończeniu ochotnicy będą się mogli zgłosić na część praktyczną szkolenia, prowadzoną w czasie wakacji w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia sił zbrojnych. Będzie ona realizowana w tzw. trzytygodniowym module podstawowym, zakończonym przysięgą wojskową, oraz module podoficerskim, trwającym także przez trzy tygodnie, którego uczestnicy po zdaniu egzaminu podoficerskiego zostaną awansowani do stopnia kaprala.

W sumie w drugiej edycji programu będzie mogło zostać przeszkolonych około 5 tys. studentów w ramach modułu podstawowego i podoficerskiego. A co z zapowiadanym modułem oficerskim dla studentów już przeszkolonych, mających stopień kaprala rezerwy? – W resorcie nad tą sprawą pracuje specjalny zespół. Do uruchomienia szkolenia oficerskiego konieczne jest opracowanie i wdrożenie zmian prawnych i organizacyjnych. Przewidujemy, że pierwsze szkolenia tego rodzaju mogą ruszyć nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020 – mówi płk Liberacki.

„Legia Akademicka” jest obecnie jednym z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego celem jest m.in. obudowa potencjału rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach szeregowych i podoficerów. MON zakłada, że studenci, jako przyszli inżynierowie, menadżerowie i specjaliści pracujący w m.in. w sektorze gospodarki narodowej, poprzez aktywny udział w programie „Legii Akademickiej”, będą stanowić wzmocnienie potencjału obronnego państwa.