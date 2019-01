Buzdygan Internautów – rusza głosowanie

Mjr Dominik Duda, płk Szczepan Głuszczak, sierż. Robert Kowalewski oraz kpr. Jakub Tynka – to czterej nominowani do tegorocznej nagrody Buzdygan Internautów. Dziś rozpoczynamy głosowanie. To Wy, nasi czytelnicy, zdecydujecie, do kogo trafi to zaszczytne wyróżnienie. Pamiętajcie, liczy się każdy głos!





Redakcja „Polski Zbrojnej” już po raz 25. przyzna w tym roku swoje nagrody – Buzdygany. To wyróżnienia, którymi honorowane są wyjątkowe osoby, promujące śmiałe myślenie, odwagę w prezentowaniu poglądów i kształtujące nowoczesny wizerunek wojska. Wśród dotychczasowych laureatów są najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, zasłużeni żołnierze, znani politycy i osobistości życia publicznego.



Jednego Buzdygana przyznacie Wy – nasi czytelnicy. Przedstawiamy dzisiaj czterech nominowanych i od Waszej decyzji zależeć będzie, który z nich zostanie uhonorowany. Poniżej znajdziecie formularz, za pomocą którego możecie wskazać swojego faworyta, a tutaj możecie zapoznać się z regulaminem. Na Wasze głosy czekamy do 4 lutego. Buzdygana Internautów otrzyma ta osoba, która zdobędzie najwięcej wskazań, nagrodę w postaci repliki szesnastowiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej wręczymy na tradycyjnej Gali Buzdyganów.



Przed Wami nie lada wyzwanie, bo grono nominowanych jest bardzo zacne. Mjr Dominik „Zippity” Duda jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. W powietrzu spędził ponad 2100 godzin, z czego ponad 1600 za sterami F-16. Pokaz kunsztu pilotażu tą maszyną w jego wykonaniu możemy oglądać podczas pokazów lotniczych. Oficer jest bowiem członkiem zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland.



Sztuki walki to coś, co Was kręci? Polecamy zatem uwadze kandydaturę płk. Szczepana Głuszczaka, organizatora cyklu „Projekt Wojownik”. Udało mu się namówić gwiazdy sportów walki, by poprowadziły treningi z weteranami misji zagranicznych. W ramach cyklu odbyło się już dziewięć edycji, za każdym razem chętnych było więcej niż miejsc na hali. Oficer nie zwalnia tempa. Najbliższy „Wojownik” już pod koniec stycznia w Kłodzku.



Miniony rok upłynął pod znakiem świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednym z nominowanych jest sierż. Robert Kowalewski, współorganizator akcji „Niepodległą mamy we krwi”. Podoficer od lat jest krwiodawcą, prezesem Stowarzyszenia HDK Legion, a w tym wyjątkowym dla każdego z nas roku organizował kampanię, dzięki której udało się zebrać 830 litrów krwi od 1660 dawców.



Walka do końca to cecha doskonałego żołnierza. Czwarty z naszych nominowanych do nagrody Buzdygan Internautów – kpr. Jakub Tynka – był reprezentantem Wojska Polskiego na zawodach weteranów Invictus Games. W trakcie wyścigu kolarskiego doznał kontuzji. Mimo ogromnego bólu nie poddał się i z zaciśniętymi zębami dotarł do mety.







Uwaga! Jeżeli ankieta została wypełniona poprawnie, to formularz powinien zniknąć. Aby dokończyć proces głosowania, sprawdźcie skrzynkę pocztową. Znajdziecie w niej e-mail od nas z linkiem do autoryzacji (ustawienia serwera pocztowego mogą spowodować, że list ten zostanie uznany za spam i automatycznie umieszczony w koszu). Dopiero po potwierdzeniu udziału w głosowaniu, Wasz wybór zostanie zapisany. Zaznaczamy, że nie jest możliwe głosowanie powtórne.