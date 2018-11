Zostań krwiodawcą w stulecie niepodległości

Apteczki, koszulki, gadżety dla graczy, a nawet skok w tandemie z żołnierzami z Jednostki Wojskowej Komandosów – to tylko część nagród, które można wygrać podczas akcji „Niepodległą mamy we krwi”. Najbliższa okazja, aby się do niej przyłączyć, będzie 10 listopada podczas pikników wojskowych, które z okazji Święta Niepodległości organizuje resort obrony.

Akcja „Niepodległą mamy we krwi” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion i Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Jej celem jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Dotychczas wzięło w niej udział 1100 osób, które oddały ponad 560 litrów krwi. Ale to nie wszystko. Ta statystyka może się zmienić już w weekend. Na pikniki, które odbędą się z okazji Święta Niepodległości przyjadą bowiem mobilne stacje krwiodawstwa.

W stolicy, w Muzeum Wojska Polskiego – bo właśnie tam będzie się odbywał wojskowy piknik – do krwiodawców przyjadą aż dwa autobusy. – Będziemy czekać na dawców od godziny 13.00 do 17.00. Zachęcamy jednak, aby zajrzeć do nas jak najwcześniej, bo dla pierwszych 150 osób przygotowaliśmy okolicznościowe coiny, certyfikaty potwierdzające udział w akcji, a także upominki od HDK Legion i „Polski Zbrojnej” – mówi Piotr Zarzycki, kierownik Wydziału Marketingu i Promocji WIW. – Postaramy się, aby każdy, kto tego dnia przyłączy się do akcji, nie opuścił krwiobusu z pustymi rękoma. Nasi partnerzy, firmy Surge Polonia, Genesis i Pompa Team, z okazji tego wydarzenia przekazali nam dodatkową pulę prezentów – dodaje sierż. Robert Kowalewski, prezes Stowarzyszenia HDK Legion.