MON zaprasza na wspólne świętowanie

Pikniki wojskowe w 17 miastach, wspólne śpiewanie „Marsza Pierwszej Brygady”, Ławki Niepodległości w 143 miejscowościach oraz biało-czerwony marsz – to propozycje resortu obrony dotyczące obchodów setnej rocznicy polskiej niepodległości. – Zachęcamy Polaków do wspólnego świętowania, bez względu na przekonania i polityczne poglądy – mówił Mariusz Błaszczak, szef MON-u.

Uroczystości rozpoczną pikniki wojskowe „Służymy Niepodległej”, które odbędą się 10 listopada we wszystkich województwach. Gospodarzami będą: Wrocław, Toruń, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Łowicz, Kraków, Ostrołęka, Brzeg, Przemyśl, Białystok, Gdynia, Katowice, Kielce, Olsztyn, Poznań, Koszalin i Warszawa – tu piknik zostanie zorganizowany w Muzeum Wojska Polskiego. Od godziny 13.00 na piknikach będzie można oglądać nowoczesny sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami, a zainteresowani wstąpieniem do armii będą mogli odwiedzić promocyjne stoiska „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. – Zachęcamy młodych ludzi, by wstępowali do wojska, bo to ciekawy pomysł na życie, a noszenie munduru polskiego żołnierza to zaszczyt i honor – podkreślał minister Błaszczak podczas spotkania w Łazienkach Królewskich.