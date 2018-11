Sto lat niepodległej

O godzinie 12.00 na placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysta honorowa zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a w całym kraju Polacy wspólnie będą śpiewać hymn państwowy w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!”. Wykonania „Mazurka Dąbrowskiego” wyemitują telewizje oraz stacje radiowe. W całej Polsce zagrają go również orkiestry straży pożarnej, policji oraz wojska. Dołączą do nich aktorzy w teatrach oraz muzycy w filharmoniach. Aby włączyć się do wspólnego śpiewania, wystarczy wejść na stronę niepodległa.gov.pl w zakładkę „Niepodległa do hymnu”. Zamieszczono tam mapę z miejscami, gdzie będzie wspólne śpiewanie. Wciąż można również włączyć się do akcji „Zachęcamy instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, szkoły, chóry oraz wszystkich, którzy mają ochotę do włączenia się do akcji. Prosimy o zarezerwowanie w trakcie oficjalnych uroczystości 11 listopada kilku minut w samo południe, by wspólnie odśpiewać hymn. Wszelkie instytucje, organizacje i społeczeństwo zapraszamy do organizacji własnych akcji śpiewania hymnu lub o wystosowanie do władz lokalnych prośby o ich zorganizowanie w łatwo dostępnych miejscach – przy ratuszu czy na rynku. Organizatorów akcji »Niepodległa do hymnu« gorąco prosimy o dodawanie informacji o wydarzeniu do naszej mapy wydarzeń w zakładce »Wydarzenia«. Pokażmy, że wszyscy razem świętujemy stulecie odzyskania prze Polskę niepodległości!”, informuje Biuro Programu Niepodległa. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą tego dnia świętować z innymi, na stronie niepodległa.gov.pl znajdą się pliki ze słowami „Mazurka Dąbrowskiego” oraz nuty, dzięki którym melodię można zagrać na fortepianie. „Możecie zaśpiewać hymn w domach, wśród przyjaciół czy rodziny”, zachęcają organizatorzy.

Tuż po uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza ruszy defilada 14 pododdziałów reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych. – Będą też z nami przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Defilada ruszy około godziny 13.10 i będzie szła Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem aż do Muzeum Wojska Polskiego – mówi płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Warszawa świętuje na Krakowskim Przedmieściu

Około godziny 13.00 Andrzej Duda otworzy Festiwal ,,Niepodległa”. Na Krakowskim Przedmieściu powstaną dwie trasy festiwalowe: „biała” i „czerwona”. Na „białej” znajdą się przystanki, na których będzie można posłuchać koncertów (dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych), zobaczyć spektakle teatralne (dziedziniec ASP), filmy (kino Kultura), a także spróbować specjałów kuchni polskiej (przed dziedzińcem Uniwersytetu Warszawskiego) oraz nauczyć się kroków polskich tańców (dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).



Wyjątkowym miejscem na „białej” trasie będzie Pałac Prezydencki, a w nim wystawa poświęcona najwyższemu odznaczeniu Rzeczypospolitej – Orderowi Orła Białego. Od godziny 13.30 do 19.00 w sali Orderu Orła Białego będzie można zobaczyć insygnia i pamiątki historyczne związane z Drugą Rzecząpospolitą oraz rządem RP na uchodźstwie, m.in. odznaki wspomnianego Orderu oraz odznaki Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski. Wśród eksponatów znajdzie się także rękopis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 roku.



Na trasie „czerwonej” będą prezentowane dokonania ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. „Ciekawostką może być przystanek przy hotelu Bristol, w którym przebywał Paderewski. W jego apartamencie – jedynym pokoju w Polsce objętym stałym nadzorem konserwatorów sztuki – wśród oryginalnych mebli kompozytora będzie rozbrzmiewać muzyka Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu wybitnych polskich pianistów”, zapowiadają organizatorzy. Koncert będzie trwał od godziny 13.00 do 20.00, transmitowany na telebimie przed hotelem. Przystanek poświęcony Wincentemu Witosowi będzie zlokalizowany w pobliżu kościoła św. Krzyża, Ignacemu Daszyńskiemu – przed Pałacem Prezydenckim, Józefowi Piłsudskiemu – w galerii Kordegarda, Wojciechowi Korfantemu – w domu bez kantów, a Romanowi Dmowskiemu – przed Centralną Biblioteką Rolniczą.



Dla świętujących przygotowano spacery z przewodnikiem po Trakcie Królewskim oraz parady zabytkowych aut i historycznych wozów straży pożarnej, a także przemarsze orkiestr dętych, zespołów muzycznych wykonujących utwory z epoki czy pokazy mody z dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabraknie też atrakcji sportowych. Jedną z nich będzie 30. Bieg Niepodległości, w którym weźmie udział około 20 tys. osób. Dziesięciokilometrowa trasa będzie biegła aleją Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ulicą Chałubińskiego do alei Niepodległości.



O godzinie 14.00 w Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda nada pośmiertnie najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego dwudziestu pięciu wybitnym Polkom i Polakom, którzy przysłużyli się polskiej niepodległości. Będą to m.in.: Maria Skłodowska-Curie, wybitna polska uczona, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, fundatorka Instytutu Radowego w Warszawie; Hilary Koprowski, lekarz, wirusolog i immunolog, twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio wywołującemu chorobę Heinego-Medina; oraz Halina Konopacka, lekkoatletka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska, działaczka sportowa, malarka, poetka i dziennikarka, bohaterka akcji ratowania złota ze skarbca Banku Polskiego. Biografie wszystkich odznaczonych znajdują się stronie prezydent.pl.



11 listopada z premierem



Narodowe Święto Niepodległości będzie można obchodzić również w sejmie. Od godziny 11.00 do 16.00 drzwi gmachu przy Wiejskiej będą otwarte dla zwiedzających. Będzie można zobaczyć m.in. salę Kolumnową, galerię Sejmowej Sali Posiedzeń, korytarz Marszałkowski i salę Senatu. Aby wejść do sejmu, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości.



Natomiast piknik z okazji święta organizuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Od godziny 13.00 w Alejach Ujazdowskich 1/3 odbędą się pokazy wyszkolenia wojska i służb mundurowych, zawody sportowe oraz koncerty. Na scenie wystąpi m.in. raper Doniu oraz Tomasz Różniatowski, weteran misji w Afganistanie. Wspólnie wykonają utwór „Walkę mamy we krwi”. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza również na największy w historii Polski pokaz świetlno-pirotechniczny o godzinie 19.30 na terenie między mostem Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim, na wysokości Centrum Nauki Kopernik.



Przez cały dzień w Warszawie, choć nie tylko, będziemy rozdawali specjalne wydanie „Polski Zbrojnej”. Będzie ją można otrzymać w Świątyni Opatrzności Bożej (o godzinie 9.00 i 17.00), podczas Biegu Niepodległości w Warszawie i Piastowie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza (w godzinach 11.00–12.00), podczas pikniku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (około godziny 13.00), podczas Marszu Polonii w Nowym Jorku oraz w wojskowych uczelniach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Dęblinie. Ale to nie wszystko. Mamy nadzieję, że nasze wydawnictwo umili podróż pasażerom pociągów Pendolino, a także podróżnym na głównych dworcach PKP w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Mecenasami specjalnego wydania „Polski Zbrojnej” są: Polska Grupa Zbrojeniowa; Polski Koncern Naftowy Orlen; Polska Spółka Gazownictwa; Fundacja PGNiG „Rozgrzewamy Polskie Serca” oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia.

Partnerzy wspierający to: Polskie Koleje Państwowe; PKP Intercity; PLL Lot oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław.

Obchody w całej Polsce



Gdańsk rozpocznie świętowanie 11 listopada o 9.30 Paradą Niepodległości, która przejdzie ulicami: Podmłyńską – Wielkie Młyny – Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska pod pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy Targu Drzewnym, gdzie zebrani odśpiewają hymn narodowy. O 11.30 na Długim Targu zostanie wykonane historyczne zdjęcie gdańszczan w stulecie niepodległości. A późnym wieczorem, o godzinie 22.00, w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się koncert „100 na 100”, podczas którego zostaną zaprezentowane utwory muzyczne czasu niepodległości.



W Krakowie uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.00 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej. Godzinę później zostanie odprawiona msza w wawelskiej katedrze. Na Rynku Głównym będą rozdawane biało-czerwone flagi, a w samo południe zostanie odśpiewany hymn państwowy. O 14.00 na krakowskich Błoniach wystartuje Bieg Niepodległości. Zawodnicy pokonają 11-kilometrową i 1918-metrową trasę.



Punktualnie w południe poznaniacy włączą się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Będą wspólnie śpiewać przed wejściem głównym do Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego (ul. Święty Marcin 87). O godzinie 13.00 ulicami Poznania przemaszeruje defilada wojsk i grup rekonstrukcyjnych. Wieczorem, o godzinie 18.00, w Filharmonii Poznańskiej rozpocznie się koncert „100 na 100”. Zagra Orkiestra Filharmonii pod batutą Łukasza Borowicza.



Wrocławianie rozpoczną obchody mszą odprawioną w kościele garnizonowym o godzinie 10.00, a tuż po niej wezmą udział w Radosnej Paradzie Niepodległości oraz w uroczystym apelu niepodległościowym na placu Wolności. W południe w Parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu wszyscy będą mogli zaśpiewać hymn Polski, a wieczorem o godzinie 19.00 w Narodowym Forum Muzyki przy placu Wolności wysłuchać Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej albo pójść na koncert Lady Pank i Kombi (Hala Stulecia).



11 listopada będzie świętować cała Polska. Chcesz wiedzieć, co będzie się działo w twojej okolicy? Zajrzyj na mapę wydarzeń na stronie www.niepodległa.gov.pl. Znajdziesz tam wszystkie zgłoszone wydarzenia (wciąż można zgłaszać kolejne!).