Bogatsi o doświadczenia

W poniedziałek, 5 października 2018 roku, po kilku miesiącach pobytu w świętoszowskiej jednostce, żołnierze amerykańscy z 7 Pułku Kawalerii spotkali się na wspólnym apelu z żołnierzami z 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

W ten chłody, mglisty listopadowy poranek żołnierze dwóch sojuszniczych armii po raz ostatni stanęli na placu apelowym w takim właśnie składzie. Kilka miesięcy wzajemnej współpracy było doskonałą okazją do lepszego poznania się, kształtowania interoperacyjności, a także wymiany doświadczeń. Założone na samym początku współpracy cele zostały osiągnięte. Współdziałanie żołnierzy dwóch państw przyczyniło się do wykonywania otrzymywanych zadań na naprawdę wysokim poziomie. Teraz, bogatsi o doświadczenia, żołnierze polscy i amerykańscy, będą doskonalić swoje umiejętności, osobno.

– Są rzeczy, których nie można nauczyć się z książek i tylko praktyczne wykonywanie zadań powala na zdobycie określonych umiejętności. Ponadto ważne jest, aby przełamywać barierę kulturową, nauczyć się kultury narodów. A najlepiej można ją poznać właśnie we wspólnym działaniu, ramię w ramię. Tak, jak to było przez ostatnie miesiące. Dzisiaj jest to nasz ostatni wspólny apel. Już niedługo przyjadą do Nas kolejni żołnierze z armii Stanów Zjednoczonych. Czekamy na Waszych zmienników i jestem przekonany, że to, co udało się Nam do tej pory osiągnąć będzie kontynuowane, a współpraca w dalszym ciągu będzie przynosiła wymierne rezultaty – takimi słowami zwrócił się do żołnierzy stojących na palcu apelowym dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, pułkownik dyplomowany Artur Pikoń.