Nerve studentów z WAT-u

Monitorowanie napadów padaczki, diagnostyka, ocena skuteczności leczenia – to wszystko potrafi niewielkie urządzenie, które skonstruowali studenci i ich opiekun z Wojskowej Akademii Technicznej. Nerve, czyli mobilny system wsparcia leczenia epilepsji u dzieci, zdobył główną nagrodę na M iędzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie. Jest szansa, że za 1,5 roku trafi do sprzedaży.

Dla dzieci z epilepsją

Efekty swojej pracy zaprezentował m.in. zespół z Wojskowej Akademii Technicznej. Ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski oraz troje studentów Wydziału Cybernetyki: Sylwia Sławińska, Filip Głowacki i Piotr Witowski stworzyli system Nerve (Neurological Environment for Recognition and Verification of Epilepsy). – To mobilny system nadzoru i wsparcia leczenia epilepsji u dzieci. Umożliwia on monitorowanie napadów padaczki, diagnostykę, a także ocenę skuteczności terapii lekowych – mówi ppłk Chmielewski, zastępca dziekana wydziału Cybernetyki WAT. Dodaje, że Nerve wesprze także rodziców, którzy żyją w ciągłej niepewności i strachu o stan zdrowia swoich dzieci. Prace nad systemem trwały ponad siedem miesięcy.

Pułkownik podkreśla, że ich wynalazek nie jest urządzeniem medycznym. – Wtedy byłby zbyt drogi i w produkcji, i w sprzedaży. Nasz system kwalifikuje się raczej do urządzeń klasy wereable, czyli noszonych. Ma być wsparciem w chorobie i leczeniu – dodaje ppłk Chmielewski.

System składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to sensor w kształcie mydelniczki o wymiarach 5 cm x 2 cm, który za pomocą dwóch elektrod mocowany jest do ciała dziecka. – Sensor wykorzystuje właściwości aktigrafu monitorującego ruchy podczas snu oraz elektromiografu, który pozwala ocenić funkcje mięśni i nerwów – wyjaśnia ppłk Chmielewski.

W razie ataku epilepsji, sensor za pomocą bluetootha natychmiast powiadomi rodziców. Dzięki mobilnej aplikacji, która jest drugim elementem systemu, opiekunowie mają szansę dowiedzieć się o zdarzeniu jak najszybciej. Urządzenie umożliwia również zarejestrowanie na wideo napadu choroby, co potem może przydać się w dalszej diagnostyce. To jednak nie wszystkie funkcje aplikacji. – Nerve przypomina też o dawkowaniu leków, a opiekunowie mogą wprowadzić do systemu dane o czynnikach, które mogą mieć wpływ na napady padaczki, np. informacje o tym, że dziecko ma infekcję, że jest podenerwowane czy zestresowane. To bardzo ważne przy ustalaniu etiologii napadu – dodaje ppłk Chmielewski.

Wszystkie te dane trafiają co centralnej bazy wiedzy, która stanowi trzecią część systemu. Zebrane w niej informacje pomogą lekarzom w dalszej diagnostyce oraz ocenie skuteczności leczenia.

Nerve będzie można kupić

Wynalazek Polaków docenili organizatorzy International Warsaw Invention Show. Ekipa z WAT-u zdobyła główną nagrodę wystawy – Grand Prix IWIS 2018 oraz platynowy medal.

– Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza że chcemy kontynuować prace nad systemem. Teraz szukamy inwestora, który nas w tym wesprze – mówi ppłk Chmielewski. Nerve jest na razie prototypem, wynalazcy chcą sfinalizować i powołać spółkę, która zajęłaby się komercjalizacją produktu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem system mógłby trafić na rynek w ciągu 1,5 roku. – Chcemy, by urządzenie było finansowo dostępne dla potrzebujących. Zakładamy, że jego cena będzie się wahać się w granicach 800–1000 zł – dodaje oficer z Akademii.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków odbyła się w Warszawie po raz dwunasty. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Prezydent Andrzej Duda objął wystawę patronatem honorowym.