„Patrol ‘18”: atak na lotnisku

Kiedy podejrzani ludzie byli już w Cargo Parku, do akcji wkroczyli funkcjonariusze z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Wywiązała się strzelanina, dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych. Ale jeden zdążył zdalnie, prawdopodobnie przez telefon komórkowy, zdetonować przesyłki. – Z jednej z paczek wylał się płyn, z drugiej wysypał się biały proszek. Pracownicy Cargo Parku mieli objawy silnego zatrucia, jeden z nich zmarł – opowiada ppłk Czepiel. Ubrani w specjalną odzież ochronną policjanci ewakuowali poszkodowanych, którymi zajęli się medycy. Chwilę później do akcji wkroczyła straż pożarna. – Trzeba było zidentyfikować substancje, a strażacy mają robota wyposażonego w detektory skażeń promieniotwórczych i chemicznych – wyjaśnia ppłk Jarosław Czepiel. Okazało się, że terroryści użyli broni chemicznej. Zagrożenia promieniotwórczego robot nie wykrył.

Wciąż jednak nie było wiadomo, czym jest biały proszek z drugiej paczki. Do gry włączyło się wojsko. – Mamy najlepsze możliwości identyfikacji takich substancji – mówi oficer. Zajmuje się tym Zespół Pobierania Prób z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz Zespół Rozpoznania Biologicznego z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie. Wojskowi specjaliści pobrali próbki substancji i na miejscu przeprowadzili testy. Okazało się, że nie ma zagrożenia bronią biologiczną. – Zostaje więc zagrożenie chemiczne. Próbki w szczelnie zamkniętych pojemnikach żołnierze przewieźli do laboratorium. Na wyniki trzeba będzie chwilę poczekać. Trafią one do centrum dyspozycyjnego, które ma wypracować odpowiednie wnioski. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: jaką broń mają terroryści? jakie stanowią zagrożenie? co zrobić, aby to zagrożenie zminimalizować? – mówi Czepiel.

W „Patrolu ‘18”, który potrwa do piątku, uczestniczy około trzech tysięcy funkcjonariuszy Policji, straży pożarnej, Straży Granicznej oraz żołnierzy. Współpracują ze sobą na terenie całej Polski w ramach centrów zarządzania kryzysowego w 16 województwach. Scenariusz zakłada, że najważniejsze wydarzenia rozegrają się w Warszawie, Rzeszowie i Dziwnowie.

Ćwiczenia testujące Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania odbywają się co trzy lata.